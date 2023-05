"Komisches Gefühl": Betty Taube über die Schauspielerei

Betty Taube (28) ist nicht nur als Model unterwegs. Die Beauty ist ein richtiges Multitalent: Unter anderem hatte sie bereits einen Auftritt in der Serie Verbotene Liebe. Auch als Moderatorin tritt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin immer wieder in Erscheinung. Nun hat Betty sich wieder eine Schauspielrolle gesichert. In der Serie "Meme Girls" wird sie die Influencerin Marla Mint spielen. Aber wie fühlt sich Betty eigentlich vor der Kamera?

Mit Promiflash hat das Model über ihre Erfahrungen vor der Kamera gesprochen. "Es ist schon ein komisches Gefühl, weil sonst kann ich ja einfach quatschen, was ich will und irgendjemand hört sich das gerne an. Und jetzt habe ich halt was vorgegeben und das ist dann schon ein bisschen seltsam", plauderte Betty aus. Ob wir das Model also ab jetzt öfters als Schauspielerin sehen werden?

An ihren Tag am Set von "Meme Girls" erinnert sie sich jedenfalls gerne zurück. "Ja, es macht schon Spaß." Auch die Vorbereitungen für den Dreh empfinde sie als sehr spannend. "Ich wurde glaube so eine Stunde fertig gemacht, bis man herausgefunden hat, welches Kleid ich anziehe, welche Ohrringe und dann noch schminken", erzählte Betty. Sie finde es richtig cool.

Anzeige

Getty Images Betty Taube, Model

Anzeige

Getty Images Betty Taube, Model

Anzeige

Getty Images Betty Taube, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de