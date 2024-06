Möchte GNTM-Star Betty Taube wieder zurück ins Fernsehen?

Betty Taube (29) spricht offen über ihre Zukunft im Fernsehen! Das Model, welches 2014 durch seine Teilnahme an Germany's Next Topmodel Bekanntheit erlangt hatte, teilte im Promiflash-Interview bei der Europapremiere von "Bad Boys: Ride or Die" ihre aktuellen Pläne mit. Dabei verriet sie: "Ich bin offen und hätte richtig Bock auf Fernsehen. Aber nicht Trash-TV! Da bin ich raus!" In der Vergangenheit gab es wohl bereits Pläne für eine TV-Rückkehr, die laut Betty dann aber leider doch nicht zustande kamen.

Doch bei welchen Formaten hätte die Influencerin denn überhaupt Lust mitzumachen? "Spieleshows und Gameshows, das wäre schon cool", enthüllte sie gegenüber Promiflash. Betty ist aber auch anderen Shows gegenüber offen. Sehr gut vorstellen kann sie sich dabei insbesondere eigene Sendungen: "Ich hatte ja mein eigenes Format bei ProSieben damals, das hieß 'Betty Goes', da sind wir in der Welt umhergereist und da könnte ich mir eigentlich wieder vorstellen, das noch mal zu machen." Damals erkundete sie mit Kamerabegleitung ferne Länder wie Bali oder Südafrika. Bei ihren Reisen trank sie unter anderem den teuersten Kaffee der Welt oder wurde zur balinesischen Tempeltänzerin.

Die Beauty, die seit Kurzem wieder Single ist, zeigte in den vergangenen Jahren wiederholt, dass sie viele Talente besitzt. So ist sie neben ihrer erfolgreichen Karriere als Model ebenso beliebt in TV-Formaten wie "Wer weiß denn sowas?" oder "Promi Shopping Queen". Ihr schauspielerisches Können stellte sie in der deutschen Filmproduktion "Der Nanny" sowie der Serie "Verbotene Liebe" unter Beweis. Ihre Fans dürfen also gespannt bleiben, in welchem Format Betty das nächste Mal in Erscheinung tritt.

Anzeige Anzeige

Instagram / bettytaube Betty Taube im Oktober 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Betty Taube, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr Betty gern wieder in einer eigenen Show sehen? Ja, das wäre super! Nein, das würde mich jetzt nicht so interessieren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de