Schauspieler Song Young-kyu (55) wurde tot aufgefunden

Der südkoreanische Schauspieler Song Young-kyu wurde laut Daily Mail tot in seinem Auto in einem Wohnkomplex in Yongin, südlich von Seoul, aufgefunden. Nach Angaben der örtlichen Polizei wurde der "Extreme Job"-Star am Montagmorgen von einem Bekannten entdeckt. Song hinterließ weder einen Abschiedsbrief, noch gibt es Hinweise auf ein Fremdverschulden, so die Behörden. Der 55-Jährige geriet erst im Juni in die Schlagzeilen, als er wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet wurde. Der Fall war noch nicht abgeschlossen und wartete auf eine Anklageerhebung.

Die Alkoholfahrt, bei der er mit einem Blutalkoholwert von 0,08 Prozent rund fünf Kilometer durch Yongin gefahren war, hatte nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern auch Auswirkungen auf seine Karriere. Zwei geplante Dramen, in denen Song Hauptrollen übernehmen sollte, wurden ohne ihn fortgeführt. Auch seine Rolle in einer Theaterproduktion von "Shakespeare in Love" wurde gestrichen. Seine Arbeit in Filmen und Serien, die bereits abgedreht waren, wurde stark eingeschränkt.

Song trat erstmals 1994 in einem Kindermusical auf und erarbeitete sich rasch einen Platz unter den gefragtesten Stars Südkoreas. Über die Jahre hinweg spielte er in über 40 TV-Dramen mit und erlangte durch den Film "Extreme Job" im Jahr 2019, einem der erfolgreichsten Filme Südkoreas, Superstar-Status. Internationale Bekanntheit erlangte er unter anderem durch die Mitwirkung in der Netflix-Produktion "Narco-Saints" oder Disney+'s "Big Bet".

Imago Young-kyu Song, Schauspieler

Imago Young-kyu Song im März 2023

Imago "Land of Happiness"-Cast

