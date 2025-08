Dr. Emi Arpa verrät den Namen ihres neugeborenen Sohnes

In wenigen Tagen ist Dr. Emi Arpa schon rund einen Monat glückliche Mutter. Am 10. Juli 2025 hat der Sohn der Dermatologin das Licht der Welt erblickt. Nachdem sie und ihr Partner es zuerst für sich behalten hatten, teilen sie ihren Fans nun auch endlich mit, wie der Kleine heißt: Caspar Kenji Dahlem lautet sein Name. Doch die Namenswahl war wohl alles andere als einfach: "Wollt ihr ein Video sehen mit Namen, die es nicht geworden sind? Haben uns nämlich Last Minute umentschieden", fügt sie ihrem Instagram-Beitrag hinzu.

Und eigentlich hieß ihr Sohn zuerst gar nicht Caspar, wie Emi außerdem verrät: "Er sollte ganz anders heißen beziehungsweise hieß auch ein paar Tage anders, aber wir haben es dann nicht so gefühlt…" Mit Caspar Kenji Dahlem scheinen die frischgebackenen Eltern nun aber zufrieden zu sein. Neben dem Namen teilt die Internet-Berühmtheit auch eine Reihe an Videos, in denen der kleine Körper und der Kopf samt kurzer dunkler Härchen zu sehen ist.

Seit Caspars Geburt hat sich das Leben der Unternehmerin ziemlich verändert – nichtsdestotrotz zeigt sich Emi nach wie vor authentisch. So hielt sie ihre Social-Media-Follower unter anderem während des Wochenbetts auf dem Laufenden und erklärte ehrlich, dass sie sich das "eigentlich anders vorgestellt" habe. Dazu teilte sie unter anderem Videos von sich, wie sie weint oder wie sie auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Doch auch glückliche Ausschnitte, mit ihrem Sohn im Arm oder kuschelnd im Bett ,zeigte sie. "Kleiner Reminder, dass das Wochenbett so aussehen kann... aber auch so", appellierte sie damit ehrlich an ihre Fans. Dankbar freue sie sich jedoch "auf alles, was noch kommt".

Instagram / dr.emi Dr. Emi Arpa mit ihrem Sohn Caspar

Instagram / dr.emi Dr. Emi Arpa mit ihrem Sohn Caspar Kenji Dahlem

Instagram / dr.emi Dr. Emi Arpa, Juli 2025