Im Sommercamp: Beanie Feldstein hat Partnerin geheiratet!

Beanie Feldstein (29) ist unter der Haube! Genau wie ihr Bruder Jonah Hill (39) ist die Schauspielerin in der Filmbranche tätig. Insbesondere mit ihren Rollen in "Lady Bird" und "Booksmart" erlangte die US-Amerikanerin Bekanntheit. Aber auch privat schwebt sie offenbar auf Wolke sieben. Im vergangenen Jahr verlobte sie sich mit ihrer Freundin Bonnie Chance Roberts. Jetzt haben sich Beanie und Bonnie das Jawort gegeben!

Schon im vergangenen Monat hat das Paar im Rahmen einer Zeremonie unter dem Thema Sommercamp den Bund der Ehe am Cedar Lake Estate geschlossen. Das sei nämlich der Ort, mit dem die beiden viele Erinnerungen verbinden. "Ich bin damit aufgewachsen, zehn Jahre lang ins Sommercamp zu gehen. Meine Eltern und meine Großeltern haben sich im Sommercamp kennengelernt", erzählt die 29-Jährige gegenüber Vogue. Beanie und Bonnie haben sich zwar in London zum ersten Mal getroffen, doch die Hochzeit in dem Camp sei wie "nach Hause kommen" für sie gewesen.

Auch wenn die Location der Feier doch recht ungewöhnlich ist, hat sich das frisch verheiratete Paar dennoch ganz schön in Schale geworfen! Während Beanie ein maßgeschneidertes Kleid von Gucci trug, vermählte sich ihre Auserwählte in einem Anzug desselben Modeunternehmens.

Bonnie Chance Roberts und Beanie Feldstein im Februar 2023

Beanie Feldstein, Schauspielerin

Beanie Feldstein und Bonnie Chance Roberts im April 2023

