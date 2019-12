Red-Carpet-Premiere für Beanie Feldstein (26) und ihre neue Freundin Bonnie Chance Roberts! Die Schwester von Schauspieler Jonah Hill (35) verriet erst vor wenigen Wochen in einem Interview, dass sie frisch verliebt sei. Beanie habe sich einfach Hals über Kopf in Filmproduzentin Bonnie verguckt – völlig unabhängig von ihrem Geschlecht. Jetzt lief das turtelnde Pärchen zum ersten Mal gemeinsam bei einem Event über den roten Teppich und strahlte dabei um die Wette!

Auf der "Cats"-Premiere in New York präsentierten sich die Frischverliebten den Fotografen. Händchenhaltend schlenderten sie über den roten Teppich und kamen dabei aus dem Strahlen gar nicht mehr raus. Ganz klar: Beanie und Bonnie könnten kaum glücklicher miteinander sein. Die beiden Frauen zogen aber nicht nur mit ihrem Liebesglück alle Blicke auf sich, sondern auch mit ihren Looks. Beide hatten sich für Leo-Print entschieden – Beanie in schlichtem Grau und Bonnie in knalligem Pink.

Die Schauspielerin lernte ihre neue Partnerin bei den Dreharbeiten zu dem Film "How to Build a Girl" kennen. Beanie übernahm darin die Hauptrolle, während Bonnie als Produzentin die Dreharbeiten begleitete. Habt ihr mitbekommen, dass Beanie und Bonnie jetzt ein Paar sind? Stimmt ab!

Instagram / beaniefeldstein Beanie Feldstein und Bonnie Chance Roberts

Getty Images Beanie Feldstein und Bonnie Chance Roberts auf der Premiere von "Cats" in New York

Getty Images Beanie Feldstein und Bonnie Chance Roberts auf der Premiere von "Cats"

