Süß! So viel Mühe steckte Beanie Feldstein in ihre Hochzeit

Jonah Hills (40) Schwester schwebt auf Wolke sieben! Beim Dreh von "Johanna – eine untypische Heldin" hatten sich die Schauspielerin Beanie Feldstein (30) und die Produzentin Bonnie Chance Roberts vor sechs Jahren kennengelernt. Offenbar war es für beide Liebe auf den ersten Blick! Denn nur wenige Jahre später traten sie vor den Traualtar. Um ihrer Traumhochzeit eine persönliche Note zu verleihen, legte sich Beanie besonders ins Zeug!

In der "The Drew Barrymore Show" gibt Beanie süße Details zu ihrer Trauung bekannt. Liebesbriefe seien das Thema ihrer Hochzeit gewesen. "Unsere Trauung sollte sich für die Gäste persönlich anfühlen", erzählt die Schauspielerin. "Manchmal können Hochzeiten in eine spießige, extravagante Richtung abdriften. Für unsere Feier wollten wir das Gegenteil", unterstreicht die 30-Jährige. Dafür hätte sie nicht nur alle Einladungen selbst handschriftlich geschrieben, sondern auch das Essensmenü.

Privat könnte es für Beanie nicht besser laufen. Doch auch beruflich kann die Theaterschauspielerin einige Erfolge verbuchen. In wenigen Wochen erscheint die Thriller-Komödie "Drive-Away Dolls", in der sie eine der Hauptrollen verkörpert. Neben ihr sind auch noch Schauspielstars wie Margaret Qualley (29) oder Pedro Pascal (48) mit von der Partie.

Instagram / bonnie_chance Bonnie Chance Roberts und Beanie Feldstein, Ehepaar

Getty Images Beanie Feldstein und Bonnie Chance Roberts im April 2023

Getty Images Pedro Pascal auf der Met Gala 2023

