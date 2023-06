"Klunkerimperium"-Star Anna Shay verstirbt an Schlaganfall

Fans trauern um ihren Liebling. Die Multi-Millionärin Anna Shay wurde durch die Netflix-Serie "Das Klunkerimperium" weltweit bekannt. In der Reihe geht es um das Leben von asiatischen und asiatisch-amerikanischen Superreichen in Los Angeles. Dabei war sie der heimliche Star der Realityshow und sorgte mit ihrem glamourösen und extravaganten Lebensstil bei den Zuschauern für Faszination und beste Unterhaltung. Nun die traurigen Nachrichten: Am gestrigen Abend ist Anna überraschend an einem Schlaganfall gestorben.

Heute bestätigte Annas Familie gegenüber dem Newsportal People, dass der Realitystar am gestrigen Tag verstorben ist: "Anna Shay, eine liebevolle Mutter, Großmutter, ein charismatischer Star und unser strahlendster Sonnenschein, ist im Alter von 62 Jahren an einem Schlaganfall verstorben." Ihren Liebsten habe Anna gelehrt, das Leben nicht zu ernst zu nehmen und die schönen Dinge des Lebens zu genießen. "Ihr Einfluss auf unser Leben wird für immer vermisst, aber nie vergessen werden", fügten ihre Angehörigen hinzu.

In der letzten Staffel von "Das Klunkerimperium"– die im Oktober auf der Streaming-Plattform ausgestrahlt wurde – hatte Anna ihren Kollegen zuletzt eine Weisheit mit auf den Weg gegeben. Sie hätten zwar durch ihren ausgefallenen Lifestyle Ruhm erlangt – ihrer Meinung nach gebe es aber "mehr Dinge im Leben als oberflächlichen Bullshit."

Netflix Anna Shay in "Das Klunkerimperium"

Getty Images Anna Shay, bei der "Bling Empire"-Premiere 2022

Instagram / annashay93 Anna Shay in Cannes im November 2018

