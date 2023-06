Calvin Kleinen und Gina-Lisa Lohfink schmusen im Adamskostüm

Was geht denn da bei Calvin Kleinen (31) und Gina-Lisa Lohfink (36)? Der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidat und das Model haben im Fernsehen immer wieder bewiesen, dass sie nichts anbrennen lassen. Während Calvin im TV gerne auf Flirtkurs geht und alkoholischen Getränken nicht ganz abgeneigt ist, zeigt Gina-Lisa, dass sie keine Konfrontation scheut. Jetzt machten Calvin und Gina-Lisa offenbar gemeinsame Sache: Sie drehten fast nackt!

Auf Instagram gab Calvin Einblick in einen ganz pikanten Dreh. Auf zwei Fotos ist zu sehen, wie der TV-Casanova sich im Adamskostüm an eine Palme anlehnt, während die Blondine ganz beherzt in seinen Hintern greift und ihn an sich zieht. Im Gegensatz zu Calvin, trägt die 36-Jährige aber zumindest untenrum einen knappen Tanga.

Warum genau sich Calvin und Gina-Lisa fast nackt machten, ist bisher unklar. Ob die beiden für eine neue Datingshow die Hüllen fallen ließen? Schließlich kommentierte Calvin fleißig für die erste deutsche Staffel von "Dating Naked". Die Show erschien Ende Januar erstmals auf Paramount+.

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen und Gina-Lisa Lohfink

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Reality-TV-Star

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Mai 2023

