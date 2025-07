Nach Idiotentest: Gina-Lisa Lohfink hat Führerschein wieder

Gina-Lisa Lohfink (38) sorgte auf der Red Night in Frankfurt für ein ganz besonderes Highlight: Die Reality-TV-Ikone ließ nicht nur ihren mattschwarzen Lamborghini auf dem Parkplatz röhren, sondern feierte auch ihre persönliche Freiheit. Nach drei Jahren Zwangspause hat die Blondine ihre Fahrerlaubnis zurück. Gegenüber Bild zeigte sich Gina-Lisa sichtlich stolz. "Ich fühle mich so frei! [...] Ich bin endlich wieder ich!", erklärte sie strahlend.

Die Rückkehr auf die Straße war für Gina-Lisa kein einfacher Weg, wie sie erzählte. Nach Alkohol-, Drogen- und Tempodelikten musste sie nicht nur die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) bestehen, sondern auch eine Therapie absolvieren. Stolz verkündete sie, diese Herausforderungen gemeistert zu haben. Der Moment, in dem sie ihre Fahrerlaubnis endlich zurückerhielt, markiert für sie einen symbolischen Schritt in eine selbstbestimmtere Zukunft. Ihren Triumph feierte sie laut und sichtbar, passend zum kraftvollen Brummen ihres Lamborghinis.

Doch was führte eigentlich zu dem Führerscheinentzug? 2022 wurde die Reality-TV-Ikone ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt. Laut Anklage war sie dabei sogar unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs. Zunächst leugnete die Blondine die Vorwürfe, gestand sie jedoch später ein und betonte, sich bessern zu wollen. Seitdem hat sich für die ehemalige GNTM-Kandidatin vieles geändert. Nach eigenen Angaben führt sie ein diszipliniertes Leben, verzichtet konsequent auf Alkohol und andere Drogen – mit Ausnahme eines kleinen Gläschens Sekt an Silvester.

Anzeige Anzeige

Amazon Prime Video Gina-Lisa Lohfink, "The 50"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Anzeige Anzeige

Picture Puzzle Medien / VOX Realitystar Gina-Lisa Lohfink, "Wo die Liebe hinfällt"