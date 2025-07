Cathy Hummels wagt Ballermann-Debüt mit Calvin Kleinen

Cathy Hummels (37), bekannt als Moderatorin und Influencerin, gibt am Donnerstagabend ihr Debüt am legendären Ballermann auf Mallorca. Gemeinsam mit Reality-TV-Star Calvin Kleinen (33) tritt sie im Bierkönig auf und lässt sich dabei für die neue "taff"-Rubrik "Cathys erstes Mal" von ProSieben begleiten. Über Instagram kündigte sie das Event voller Enthusiasmus an: "Yes, richtig gehört! Am Donnerstag heißt es für mich: ab in den Bierkönig – mein erstes Mal am Ballermann!" Die Kooperation der beiden bekannten TV-Gesichter entstand offenbar spontan: Calvin hatte Cathy kurzerhand via Facetime eingeladen, nachdem sie ihm von ihrem neuen Projekt berichtet hatte.

Schon vor ihrem Auftritt gab Cathy ihren Followern Einblicke in den Ablauf der Reise und teilte erste Eindrücke von Mallorca. Nach einer chaotischen Ankunft genoss sie am Mittwoch einen entspannten Spaziergang am Meer, bummelte durch El Arenal und teilte in ihren Storys Bilder von ihrer Hotelterrasse, wo sie mit Laptop und Kaffee ihren Tag plante. Am Donnerstag durfte sie schließlich gemeinsam mit Calvin üben, der für seinen Hit "Ex on the Beach" bekannt ist – inklusive spaßiger Kommentare von Cathy über die einschlägigen Texte. Am Abend soll das Duo dann Seite an Seite auf der Bierkönig-Bühne stehen und einen gemeinsamen Song performen.

Cathy ist nicht nur durch ihre Moderationsjobs bekannt, sondern auch durch ihre starke Präsenz in den sozialen Medien, wo sie gerne persönliche Einblicke teilt. Nach ihrer Scheidung sorgte sie immer wieder für Schlagzeilen, sei es durch Liebesgerüchte oder unternehmerische Aktionen, die ihr teils heftige Kritik einbrachten. Mit Kollegen wie Calvin versteht sie sich offenbar dennoch blendend, wie ihre lockeren Gespräche zeigen. Ihre spezielle Art und Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen – wie jetzt am Ballermann – machen Cathy nicht nur für ihre Fans, sondern sicher auch für weitere potenzielle Kooperationspartner zu einer spannenden Persönlichkeit.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / cathyhummels, RTL / Frank Fastner Collage: Cathy Hummels und Calvin Kleinen

Anzeige Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin