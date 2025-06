20. GNTM-Jubiläum: Sarah Knappik bedankt sich bei Heidi Klum

Beim großen Finale der 20. Staffel von Germany's Next Topmodel sorgten zwei bekannte Gesichter aus der Vergangenheit der Show für Aufsehen. Sarah Knappik (38) und Gina-Lisa Lohfink (38), die 2008 selbst als Kandidatinnen über den Laufsteg schritten, feierten ein emotionales Wiedersehen auf der Bühne. Am Donnerstag luden Heidi Klum (52) und das Format alle ehemaligen Teilnehmerinnen der vergangenen Jahre ein, Teil des Jubiläums zu sein. Für die beiden Reality-TV-Stars war dieser Moment besonders bewegend, wie insbesondere Sarah auf Instagram mit einem überschwänglichen Post deutlich machte.

In ihrem Beitrag schwärmte Sarah: "Danke an Heidi Klum für diesen magischen Moment – du bist seit 20 Jahren eine Ikone und immer noch eine Inspiration." Der gemeinsame Auftritt mit Gina-Lisa habe ihr dabei besonders viel bedeutet. Auch ein großes Dankeschön schickte sie in Richtung ihres Styling-Teams, das sie wie eine "echte Topmodel-Queen" habe fühlen lassen. Gina-Lisa, die ebenfalls bei der Veranstaltung dabei war, ließ sich zwar selbst nicht direkt über soziale Medien dazu aus, zeigte sich hinter den Kulissen jedoch mehr als zufrieden mit der glamourösen Inszenierung des Abends.

Nicht überraschend, dass Sarah auch früher bereits angedeutet hatte, mehr in die Show einzutauchen. Schon vor dem Finale ließ sie durchblicken, dass sie sich eine Rolle in der GNTM-Jury gut vorstellen könnte. Zusammen mit Gina-Lisa sorgte sie damals für zahlreiche denkwürdige Momente und prägte die Show mit ihrem unverwechselbaren Stil. Während Sarah immer wieder durch charmante Schlagfertigkeit auffiel, machte Gina-Lisa mit ihrer lebensfrohen Art und markanten Aussagen von sich reden. Beide sind bis heute Teil der deutschen TV-Landschaft und genießen ihre kleine, doch treue Fangemeinde.

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik und Heidi Klum, Juni 2025

Instagram / DIRC-b6i4aC Sarah Knappik, TV-Star

Florian Seefried/Getty Images Gina-Lisa Lohfink und Sarah Knappik