"Girl from Ipanema"-Sängerin Astrud Gilberto ist verstorben

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt. Astrud Gilberto (✝83) war 1963 im Alter von 24 Jahren mit ihrem Song "Girl from Ipanema" weltberühmt geworden. Die Nummer erschien auf dem ersten Album der gebürtigen Brasilianerin – und das wurde 1965 sogar mit einem Grammy für als Album des Jahres ausgezeichnet. Außerdem erhielt sie 1992 den "Latin Jazz USA Award for Lifetime Achievement" für ihr Lebenswerk. Doch nun ist Astrud im Alter von 83 Jahren verstorben.

Das gibt ihre Enkelin Sofia Gilberto jetzt bei Instagram bekannt. In einem emotionalen Video teilt sie einen Song, den ihre Großmutter für sie aufgenommen hat. "Ich zeige das, um zu sagen, dass meine Oma heute ein Stern geworden ist", schreibt sie zu dem Clip. Ihre Oma sei eine Pionierin gewesen. "Ich liebe sie und werde Astrud ewig lieben und sie […] bleibt für immer in unseren Herzen", gibt Sofia preis.

"Ich kann es nicht glauben! Ich bin ein großer Fan deiner Großmutter. Möge sie in Frieden ruhen" oder "Es tut mir so leid, von Astruds Tod zu hören. Ich werde sie weiterhin ehren und sie mit meiner Arbeit noch präsenter und ewig machen. Meine Gefühle und eine große Umarmung an dich", kommentieren zwei bestürzte Fans Sofias Posting.

