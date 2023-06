Kisu gibt private Einblicke: So verlief ihre Hausgeburt

So war Kisus (31) Hausgeburt. Seit wenigen Tagen schwebt die Influencerin im Mutterglück. Nachdem sie und ihr Freund Kevin Tewe 2019 ihre erste Tochter Milena auf der Welt begrüßt hatten, kündigten sie im vergangenen November die zweite Schwangerschaft der YouTuberin an. Am 31. Mai brachte Kisu dann ihre kleine Tochter per Hausgeburt zur Welt. Jetzt gab sie einen ausführlichen Geburtsbericht.

In ihrer Instagram-Story ließ sie den Tag der Geburt Revue passieren. Alles habe damit angefangen, dass die Fruchtblase der Influencerin geplatzt sei. Daraufhin habe Kisu sechs bis sieben Stunden geschlafen und wurde am Morgen von ihren Wehen geweckt. Als die Hebamme kam, war der Muttermund der 31-Jährigen bereits vier Zentimeter geöffnet. Um kurz vor 11:00 Uhr war sich Kisu sicher: "Jetzt geht es los”. Nur wenige Minuten später, um 11:20 Uhr, hielt sie ihre kleine Tochter im Arm.

Erst kürzlich hatte die zweifache Mutter über ihre Geburt gesprochen und berichtet, ob sie Verletzungen davongetragen habe. "Ein Glück hatte ich keine Geburtsverletzung", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Dennoch ist Kisu noch nicht wieder fit: "Für alle fünf Minuten, die ich stehe, versuche ich eine halbe Stunde zu liegen, denn ich habe noch mit Rückenschmerzen zu kämpfen."

Instagram / kisu Kisu und ihre Tochter Leonie im Juni 2023

Instagram / kisu Kisu im Juni 2023

Instagram / kisu Kisu bei der Geburt ihres Kindes

