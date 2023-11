Seltenheit: YouTuberin Kisu teilt Bild mit ganzer Familie!

Kisu (32) begeistert ihre Fans! Die YouTuberin und ihr Mann Kevin Tewe gehen seit 2019 als Ehepaar gemeinsam durchs Leben. Nur kurze Zeit nach ihrer Hochzeit waren die beiden erstmals Eltern geworden, so hatte ihre Tochter Milena das Licht der Welt erblickt. Im vergangenen Juli durfte sich das Mädchen dann über ein Geschwisterchen freuen: Die Influencerin brachte ihre Tochter Leonie zur Welt. Seitdem gibt die Beauty ihren Fans stets Einblicke in ihr Familienleben – und dieses Mal sogar einen ganz besonderen: Kisu teilt ein niedliches Bild mit ihren Liebsten!

Auch wenn die 31-Jährige gerne detailliert über ihren Alltag mit ihren zwei Kindern berichtet, hält sie sich mit Schnappschüssen, auf denen sie und Kevin gemeinsam mit ihren beiden Mädchen zu sehen sind, zurück. Doch nun macht die Beauty wohl eine Ausnahme: In ihrer Instagram-Story postet sie ein Foto, auf dem sie mit ihrem Mann auf einem Sofa sitzt. Zwischen ihnen hat sich die kleine Leonie eingekuschelt und hängt an den Lippen ihres Vaters, der aus einem Buch vorliest. Das lässt sich auch Tochter Milena nicht entgehen, die es sich neben ihrem Papa bequem gemacht hat. "Familienschnappschuss", kommentiert die Mama das süße Foto.

Dass ihre Mädchen so schnell groß werden, stimmte Kisu zuletzt noch sehr emotional. "Wisst ihr was? Abends, wenn ich sie ins Bett bringe und sie auch noch Trinkgeräusche macht, kommen mir fast die Tränen", gab sie auf ihrem Social-Media-Account unter Bildern von ihrem Baby zu. Sie schätze die Zeit mit Leonie sehr, da sie "an Milena sehe, wie schnell sie dann doch selbstständig werden und die Zeit einfach nur fliegt".

Instagram / kisu Kisu mit ihren Töchtern Leonie und Milena im September 2023

Instagram / kisu Kisu, YouTuberin

Instagram / kisu Kisu und Kevin Tewe mit ihren Töchtern an Halloween 2023

