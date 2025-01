Maren Wolf und Co. teilen Erinnerungen aus ihrem Ski-Urlaub

Influencerin Maren Wolf (32) blickt auf das vergangene Jahr zurück und teilt dazu einen Rückblick auf Instagram aus ihrem Ski-Urlaub. "Die letzte Woche des Jahres", kommentiert die Blondine unter ihrem Post. Gemeinsam mit ihrem Mann Tobias verbrachte sie den Start ins neue Jahr in Österreich. Doch damit nicht genug, denn mit im Gepäck waren auch einige andere Influencerinnen. Zusammen mit Kisu (33), Ana Johnson (31), Samira Yavuz (31) und zwei anderen Freundinnen verbrachte Maren den Ski-Trip. Die Mutter postet gemeinsame Fotos vor der atemberaubenden Bergkulisse, wo alle in schicken Ski-Anzügen posieren.

Doch die Internet-Stars waren nicht nur zum Sport im Zillertal, sondern ließen es sich auch an Silvester gut gehen. In einem eleganten roten Kleid rutschte Maren mit ihren Freundinnen und der Familie bei einem Essen ins neue Jahr. Auch Wellness stand für die Content-Creatorin ganz oben auf der To-do-Liste. Maren gibt einen Einblick in den gemütlichen Entspannungsbereich und den Außenpool des Hotels. Untergebracht waren alle Ladys inklusive ihrer Familien im Mia Alpina, das als Retreat im Zillertal extra auf einen entspannten Urlaub mit der Familie ausgelegt ist.

Leider hatte Influencerin Kisu eine weniger entspannte Zeit. Sie musste sich um ihre beiden kranken Kinder kümmern. Auf Instagram schreibt sie: "Wir sind wieder zurück und dafür, dass es beide Kinder richtig erwischt hat, haben wir das Beste draus gemacht und jeder von uns hatte etwas Me-Time." Ana meldet sich in den Kommentaren zu Wort und lobt ihre Freundin. "Ihr habt es aber so gut gemeistert & wirklich das Beste draus gemacht", betont die Mama. Auch sie ließ den Ski-Trip auf Social Media Revue passieren und schreibt: "Wir hatten so eine schöne Zeit, von der ich wohl noch sehr lange zehren werde!"

Anzeige Anzeige

Instagram / marenwolf Maren und Tobias Wolf, Österreich 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kisu Kisu mit ihren beiden Töchtern

Anzeige Anzeige

Anzeige