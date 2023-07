Süßes Foto: So vernarrt ist Kisu in ihre jüngste Tochter

Kisu (31) gibt private Einblicke! Im November 2022 hatte die YouTuberin verkündet, erneut schwanger zu sein. Vor über einem Monat war es dann schließlich so weit: Die Beauty brachte ihre zweite Tochter Leonie zur Welt. Seitdem teilt die Influencerin ihren Alltag als Zweifachmama mit ihren Followern im Netz. Nun macht sie deutlich, wie vernarrt sie in ihr Baby ist: Kisu schwärmt total von Leonie.

"Das erste, was ich morgens sehe, wenn ich wach werde. Diese dicken Wangen", schreibt sie zu einem süßen Schnappschuss ihres jüngsten Sprösslings. Die Kleine liegt in einer Wiege und trägt einen Strampler mit Tiermotiv. Leonies Gesicht ist allerdings von einem Smiley verdeckt. Darunter lassen sich die dicken Bäckchen allerdings erahnen. Kisu ist ganz hin und weg von ihrem Nachwuchs!

So süß ihre beiden Töchter auch sind, die YouTuberin hat wohl vorerst mit ihrer Kinderplanung abgeschlossen. "Endlich ist heute mein erster Frauenarzttermin. Ich will mir so schnell wie möglich zum nächsten Termin wieder die Kupferspirale einsetzen lassen", verriet sie vor wenigen Tagen auf Instagram. Sie wolle dahingehend nichts riskieren.

Kisus Tochter Leonie im Juli 2023

Kisu und ihr Mann Kevin Tewe

Kisu mit ihren Töchtern Milena und Leonie

