Baby Leonie ist vier Monate alt: Kisu wird ganz emotional!

Die Zeit vergeht ihr viel zu schnell! Kisu (31) und ihr Mann Kevin sind im Juni dieses Jahres zum zweiten Mal Eltern geworden: Ihre Tochter Leonie erblickte das Licht der Welt. Seitdem hält die Influencerin ihre Fans stets auf dem Laufenden und gibt Einblicke in ihren Familienalltag. Mittlerweile ist die kleine Leonie schon vier Monate Teil der Familie und wächst von Tag zu Tag – und das macht Kisu ziemlich sentimental!

In ihrer Instagram-Story teilt die 31-Jährige zwei niedliche Schnappschüsse von Leonie und gibt darunter zu: "Wisst ihr was? Abends, wenn ich sie ins Bett bringe und sie auch noch Trinkgeräusche macht, kommen mir fast die Tränen." Sie schätze und genieße diese Zeit mit Leonie gerade noch mehr, "weil ich an Milena sehe, wie schnell sie dann doch selbstständig werden und die Zeit einfach nur fliegt. Oh Mann, ey. Heule."

Trotz alledem bekommen Leonie und Milena in der nächsten Zeit wohl erst mal kein weiteres Geschwisterchen. Denn vor einigen Wochen hat sich Kisu eine Kupferspirale einsetzen lassen, wie sie ihren Followern mitteilte. "Ich will nichts riskieren", begründete die Netz-Bekanntheit.

Instagram / kisu Kisu und ihr Mann Kevin Tewe

Instagram / kisu Kisu mit ihren Töchtern Milena und Leonie

Instagram / kisu Kisu mit ihren Töchtern Leonie und Milena

