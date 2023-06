"Keine Geburtsverletzungen": So geht es Kisu nach der Geburt

Kisu (31) geht es langsam an! Die Influencerin und ihr Mann Kevin Tewe sind vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Eltern geworden. Nachdem sie 2019 ihre erste Tochter Milena auf der Welt begrüßt hatten, kündigten sie im vergangenen November die zweite Schwangerschaft der YouTuberin an. Am 31. Mai durften sie sich über ein weiteres Mädchen freuen – die kleine Leonie. Die Geburt scheint Kisu auch ziemlich gut überstanden zu haben!

"Ein Glück hatte ich keine Geburtsverletzung", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Trotzdem ist sie noch nicht wieder ganz fit: "Für alle fünf Minuten, die ich stehe, versuche ich eine halbe Stunde zu liegen, denn ich habe noch mit Rückenschmerzen zu kämpfen", lässt die Beauty ihre Fans wissen. Dieses Mal nehme sie ihr Wochenbett ernster. "Ich verbringe morgens und abends noch Zeit mit Milena, stresse mich aber nicht allzu sehr", gibt Kisu preis.

Erst am Freitag gab die Blondine ihren Fans ein ehrliches Update, wie es ihr geht. "Zwei Tage nach der Geburt: [...] Still-BH, Wochenslip und Einlage, Kaiserschlüpfer und Postpartum-Gürtel", kommentierte sie ein Foto, auf dem sie in Unterwäsche und mit Bauchgurt vor dem Spiegel posierte. Allerdings hatte sie auch noch mit ganz anderen Dingen zu kämpfen: "Der Husten ist leider noch da und absolut unangenehm, aber meine Schichten halten alles zusammen."

