YouTuberin Kisu teilt ein initmes Bild während des Stillens

Kisu (31) genießt ihr Mama-Dasein in vollen Zügen. Die YouTuberin und Kevin Tewe hatten sich 2019 das Jawort gegeben, wenig später hatten sie ihre Tochter Milena auf der Welt begrüßt. Damit war ihre Familienplanung aber noch nicht abgeschlossen: Im vergangenen Juni waren sie erneut Eltern geworden. Seitdem gibt die Influencerin ihren Fans stets Einblicke in ihren Familienalltag – dieses Mal sogar einen sehr intimen: Kisu zeigt sich beim Stillen.

In ihrer Instagram-Story teilt die zweifache Mama ein seltenes Foto: Sie sitzt in Shorts und einem nudefarbenen Spitzen-Bustier vor einem Spiegel mit ihrer jüngsten Tochter Leonie und fotografiert sich mit dem Handy. Das Mädchen hält sie auf dem Arm, während es an ihrer Brust saugt. Der Kopf der Kleinen verdeckt allerdings das meiste, sodass die 31-Jährige ihren Fans keinen allzu tiefen Einblick gibt.

Auch wenn Kisu total vernarrt in ihre beiden Kids ist, kann sie sich aktuell keinen weiteren Nachwuchs mehr vorstellen. Das machte die Netzbekanntheit deutlich, indem sie nur einen Monat nach Leonies Geburt schon über ihre Verhütungsmethode sprach. "Ich will mir so schnell wie möglich zum nächsten Termin wieder die Kupferspirale einsetzen lassen", erzählte sie und merkte an: "Ich will nichts riskieren."

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter Leonie

Instagram / kisu Kisu, YouTuberin

Instagram / kisu Kisu mit ihren Töchtern Leonie und Milena

