Zweifach-Mama: Kann Kisu sich weitere Kinder vorstellen?

Kisu (33) ist bereits stolze Mama von zwei Töchtern. Doch ist die Familienplanung damit bereits abgeschlossen? Im Interview mit Promiflash verrät die Influencerin, dass sie zwar von einer noch größeren Familie träumt, jedoch realistisch bleibt: "Ich persönlich würde am liebsten ganz viele Kinder haben. Aber das ist immer Realität vs. Wunschvorstellung." Aktuell sei ihr Leben mit zwei Kindern in perfekter Balance. "Realistisch gesehen und auch für unsere Psyche ist es perfekt so, wie es gerade ist. Ich sage niemals nie, aber jetzt ist es perfekt so, wie es ist", erklärt sie.

Mit zwei Kindern sei der Alltag schon turbulent genug, wie die 33-Jährige ehrlich zugibt. Sie betont, dass man als Mutter oft gezwungen ist, Prioritäten zu setzen: "Ich sage immer, man kann nicht alles auf einmal haben – man kann alles irgendwann, übers Jahr verteilt, haben, aber nie gleichzeitig." Dabei gesteht sie, dass es bei ihr zu Hause auch chaotische Phasen gibt und sie oft improvisieren muss. Obwohl das Gesamtbild auf Social Media glanzvoll wirken mag, stellt Kisu klar: "In Wahrheit ist es aber nie so, dass alles gleichzeitig gut läuft." Genau diese Realität teilt sie auf ihren Social-Media-Kanälen und findet dafür großen Zuspruch bei ihrer Community.

Neben den Kids hat die erfolgreiche Netz-Bekanntheit auch ein eigenes Unternehmen. Wie sie alles unter einen Hut bekommt? Sie bekommt Hilfe im Haushalt und bei der Kinderbetreuung, nicht nur aus dem Familien- und Freundeskreis, sondern auch professionelle Unterstützung. "Ich mache da kein Geheimnis draus: Ich habe Hilfe, ich nehme Hilfe in Anspruch", erklärt sie gegenüber Promiflash. Kisu gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten Influencerinnen Deutschlands und hat sich eine Community von über 750.000 Fans aufgebaut. Mit ihrem Mann Kevin Tewe und den zwei Töchtern wohnt sie in einem großen Haus in der Nähe von Köln.

Instagram / kisu Kisu, Influencerin

Instagram / kisu Kisu mit ihrem Mann Kevin und ihren Töchtern

