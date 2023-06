So vertraut zeigt sich Leonardo DiCaprio mit Model auf See!

Mal wieder heiße Fracht an Bord! Leonardo DiCaprio (48) ist bekannt für sein turbulentes Liebesleben. Nachdem seine langjährige Beziehung mit Model-Freundin Camila Morrone (25) in die Brüche ging, genießt der Titanic-Star sein Single-Leben in vollen Zügen. Zuletzt wurde der Schauspieler mit dem Nachwuchsmodel Meghan Roche auf hoher See erwischt. Neuste Fotos zeigen nun, wie vertraut Leonardo und Meghan auf der Jacht wirken!

Auf neusten Paparazzi-Schnappschüssen ist der "Wolf of Wallstreet"-Darsteller mit Model Meghan Roche (22) auf einer Luxus-Jacht zu Gange. Ob die beiden auch in Sachen Liebe im selben Boot sitzen oder es sich nur um ein gemeinsames Wochenende unter guten Freunden handelt, ist bislang noch unklar. Zumindest wirken die zwei auf den Bildern ziemlich vertraut.

Laut aktuellen Angaben der TMZ stiegen Leo und die 22-Jährige aus demselben Geländewagen, als sie am Anleger ankamen und anschließend gemeinsam an Bord des Vergnügungsschiffchen gingen. Da von dem Model am darauffolgenden Tag ebenfalls Bilder entstanden, blieb die 22-Jährige wohl scheinbar auch über Nacht auf See...

ActionPress Leonardo DiCaprio und Meghan Roche im Juni 2023

ActionPress Meghan Roche im Juni 2023

Getty Images Meghan Roche, Model

