Trotz Mega-Budget: Neuer Leo-DiCaprio-Film droht zu floppen

Der Schauspieler Leonardo DiCaprio (50) steht mit seinem neuen Film vor Herausforderungen: Unter der Regie des gefeierten Regisseurs Paul Thomas Anderson (54) soll "One Battle After Another" noch in diesem Jahr starten. Doch hinter den Kulissen des 120 Millionen Euro teuren Films melden sich laut Watson besorgte Stimmen: Vor allem das hohe Budget und das vergleichsweise sperrige Konzept des Films wecken Zweifel, ob das Projekt ein Kassenschlager werden kann.

Die ernsten Bedenken werden durch mäßige Test-Screenings verstärkt. Zuschauer sollen berichtet haben, dass es schwerfiel, Sympathien für die Filmfiguren zu entwickeln. Das führte dazu, dass Paul, der normalerweise auf Testpublikumsmeinungen verzichtet, den Film um acht bis zehn Minuten kürzte, um den Erzählfluss zu verbessern. Laut dem Branchenmagazin Variety setzt Warner Bros. auf eine großangelegte Veröffentlichung, auch in IMAX-Kinos. Doch das finanzielle Risiko ist enorm: Um profitabel zu sein, müsste der Film weltweit rund 240 Millionen Euro einspielen. Für Paul, der eher Nischen-Stoffe dreht und bisher mit "There Will Be Blood" seinen erfolgreichsten Film mit 70 Millionen Euro ablieferte, ist das eine große Herausforderung. Und auch Leonardo, der eigentlich eine Zugkraft bei Cineasten hat, konnte mit seinem kürzlich erschienenen Film "Killers of the Flower Moon" nicht an die 180-Millionen-Euro-Grenze heranreichen.

Regisseur Paul gilt in der Branche als ein Meister seines Handwerks, dessen Filme oft für ihre künstlerische Tiefe bekannt sind. Leonardo hingegen ist seit Jahrzehnten einer der gefragtesten Schauspieler Hollywoods und wählt seine Rollen sorgfältig aus. Mit Regisseuren wie Martin Scorsese (82) und Quentin Tarantino (62) hat er bereits Geschichte geschrieben und dabei oft komplexe Charaktere verkörpert. Ob die Zusammenarbeit dieser beiden Filmgrößen den hohen Erwartungen gerecht werden kann, bleibt abzuwarten.

Getty Images Leonardo DiCaprio, Januar 2024

Jamie McCarthy/Getty Images for National Board of Review Paul Thomas Anderson bei der National Board of Review Annual Awards Gala

