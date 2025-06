Ist Leonardo DiCaprio etwa im Finale von "Squid Game" dabei?

Leonardo DiCaprio (50) und das südkoreanische Serienphänomen Squid Game – ein überraschendes Duo? Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche: Wie Bild berichtet, habe der Hollywoodstar angeblich persönlich beim Serienmacher Hwang Dong-hyuk angefragt, ob er in der finalen dritten Staffel mitwirken könne. Fans spekulieren bereits wild und sprechen von Szenenfotos, die Leonardo beim Dreh in Seoul zeigen sollen. Angeblich könnte er einen der maskierten VIPs spielen, die aus dekadenter Langeweile die tödlichen Spiele finanzieren und beobachten.

Die VIPs der Serie verstecken ihre Identitäten hinter kunstvollen Masken, die oft Tiere darstellen – besonders die Panthermaske steht aktuell im Mittelpunkt der Spekulationen. Viele Zuschauer sind überzeugt, dass der 50-Jährige die Rolle des auffälligen VIP Nummer vier übernommen haben könnte, dessen Verhalten als exzentrisch beschrieben wird. Ursprünglich wurde diese Maske jedoch vom Schauspieler Geoffrey Giuliano zum Leben erweckt. Ob Leonardo tatsächlich in diese Rolle schlüpft oder ob er überhaupt Teil des Casts ist, wird immer noch streng unter Verschluss gehalten. Serienerfinder Hwang Dong-hyuk hält sich laut dem Blatt bedeckt und kommentiert lediglich mit einem kryptischen: "Abwarten und anschauen."

Leonardo ist bekannt für seine Hingabe an große Filmprojekte wie "Titanic" und "The Revenant" und ist ein bekennender Fan der Serie. Sein Engagement für außergewöhnliche Rollen hat ihm nicht nur einen Oscar eingebracht, sondern auch zahlreiche Fans weltweit. Sollte er tatsächlich in "Squid Game" auftauchen, wäre das eine aufregende Wendung, die sein ohnehin facettenreiches Schaffen um eine weitere überraschende Facette bereichern würde. Fans müssen sich jedoch noch bis Freitag gedulden, um zu erfahren, ob hinter der Panthermaske wirklich Leonardo steckt.

Getty Images Leonardo DiCaprio im Mai 2025

Getty Images Teil des "Squid Games"-Casts, Juni 2025

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler