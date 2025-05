Leo DiCaprio überreicht Robert De Niro Ehrenpalme in Cannes

Mit einem bewegenden Auftritt hat Leonardo DiCaprio (50) am Dienstagabend beim 78. Cannes Film Festival seinem engen Freund und Schauspiel-Idol Robert De Niro (81) die Ehrenpalme für sein Lebenswerk überreicht. Leonardo stand dabei mit der französischen Schauspielerin Juliette Binoche (61) auf der Bühne und ließ es sich nicht nehmen, in einer sehr persönlichen Rede zu betonen, wie entscheidend Robert ihn geprägt habe. Besonders emotional wurde es, als Leonardo schilderte, wie ihm der gemeinsame Dreh für "This Boy’s Life" als Teenager nicht nur den Start ins Filmgeschäft ermöglichte, sondern auch sein Leben grundlegend veränderte. Die Verleihung konnte Robert gemeinsam mit seiner Frau Tiffany Chen und Tochter Helen genießen, die ihn über den roten Teppich zum Grand Théâtre Lumière begleiteten. Im Publikum feierten zahlreiche Stars die Hollywood-Ikone, die sichtlich gerührt das goldene Blatt aus den Händen seines jungen Kollegen entgegennahm.

Nicht nur das bewegende Miteinander zwischen Leonardo und Robert sorgte für Aufsehen – auch die politischen Töne des Abends blieben nicht ungehört. In seiner Dankesrede nahm Robert kein Blatt vor den Mund und wandte sich mit deutlichen Worten gegen Donald Trump (78) und dessen angekündigte Strafzölle auf internationale Filme. Robert bezeichnete den Politiker als "kulturfernen Präsidenten" und mahnte: "Man kann Kreativität nicht in Geld aufwiegen, doch offenbar kann man ihr einen Zoll auferlegen." Der Oscar-Preisträger rief dazu auf, nicht nur zuzusehen, sondern aktiv für Freiheit einzustehen. "Es ist Zeit, dass jeder, der für die Freiheit ist, sich organisiert, protestiert und natürlich zur Wahl geht", forderte der Schauspieler und verlieh seiner politischen Überzeugung kraftvoll Ausdruck – in Cannes, "wo das Kino zum Symbol des friedlichen Miteinanders wird", so würdigten es auch die Organisatoren.

Der enge Draht zwischen Leonardo und Robert reicht bis in die frühen 1990er-Jahre zurück, als Robert mit einer simplen, aber schicksalhaften Entscheidung Leonardo den Karriereweg ebnete: "Das zweitletzte Kind in der Reihe", so seine berühmte Wahl nach dem Casting für "This Boy’s Life". Doch Roberts Einfluss auf Leonardo reichte noch weiter. Er stellte ihn sogar Regie-Legende Martin Scorsese (82) vor, mit dem beide Schauspieler über die Jahre ikonische Filme wie "Goodfellas" oder zuletzt "Killers of the Flower Moon" drehten. Trotz all des Glamours meidet Robert abseits der Kamera das Rampenlicht. Wie Leonardo betonte, schätze er ein ehrliches, leises Nicken mehr als tosenden Applaus. Umso außergewöhnlicher war die Umarmung und das freundschaftliche "Danke, Kiddo" auf offener Bühne – ein seltenes Zeichen der Wertschätzung vom zurückhaltenden Star, der abseits des Filmsets für sein politisches Engagement und seine stille Entschlossenheit bekannt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert De Niro, Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese, Mai 2023

Anzeige Anzeige