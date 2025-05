Met Gala-Debüt: Leonardo DiCaprio schlich sich heimlich rein

Leonardo DiCaprio (50) hat am Montagabend überraschend sein Debüt bei der Met Gala in New York gegeben. Der Hollywood-Star erschien an der Seite seiner Freundin Vittoria Ceretti (26), die bei der Veranstaltung mit einem eleganten Kleid aus der Kooperation von Moncler und EE72 für Aufsehen sorgte. Dies zeigt ein Instagram-Foto auf dem Account der Vogue. Im Gegensatz zu vielen anderen prominenten Gästen mied Leonardo jedoch den berühmten roten Teppich. Einzig ein aufmerksamer Fotograf von Vogue konnte den Schauspieler und das Model beim gemeinsamen Eintreffen im Inneren der Party festhalten. Gekleidet im klassischen schwarzen Smoking und mit Fliege folgte Leonardo dem diesjährigen Dresscode "Tailored for You" – und schien sichtlich gut gelaunt zu sein, während er versuchte, sein Gesicht vor den Kameras zu verbergen.

Leonardos Teilnahme an der Met Gala kam für viele überraschend, denn obwohl er in seinem Leben bereits mit einigen Supermodels liiert war, hat er die legendäre Modeveranstaltung bis zu diesem Jahr stets gemieden. Seine Freundin Vittoria hingegen gehörte zu den gefeierten Stars des Abends, ihr raffinierter Auftritt wurde von Modeexperten gelobt. Dass Leonardo ausgerechnet bei diesem Anlass erstmals Gast war, dürfte vor allem ihrer aktuellen Beziehung geschuldet sein. Die beiden betraten die Party bewusst ohne großes Aufsehen, denn der Schauspieler ist seit Jahren dafür bekannt, sich dem Blitzlichtgewitter der internationalen Presse zu entziehen. Umso erstaunlicher, dass dank eines einzigen Schnappschusses das Debüt dennoch öffentlich wurde.

Privat zählt Leonardo zu den zurückhaltendsten Stars der Filmbranche. Er lässt sich selten auf Partys blicken und schützt sein Privatleben konsequent vor neugierigen Blicken. Seine Beziehung zu dem Model hält er weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, öffentliche Liebesbekundungen gibt es nur selten. Auch im Alltag setzt der Oscar-Preisträger auf Understatement: Typisch für Leonardo ist etwa, dass er bei Veranstaltungen wie der Met Gala lieber im Hintergrund bleibt und sich dabei nicht allzu sehr in Szene setzt. Kenner erinnern sich gut daran, dass er in der Vergangenheit schon häufiger versucht hat, Paparazzi zu entkommen oder unter einer Baseballkappe nahezu unerkannt durch Menschenmengen zu schlüpfen. Der jetzige Auftritt an der Seite von Vittoria ist daher für Fans nicht nur eine Mode-Sensation, sondern auch ein seltener privater Einblick in das Leben des beliebten Schauspielers.

Raw Image LTD/MEGA Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti in London, November 2023

Getty Images Leonardo DiCaprio, April 2025

