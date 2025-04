Sie ist Leonardo DiCaprios absolute Lieblingsschauspielerin

Sie gilt als Legende des Kinos, er als Superstar seiner Generation – Meryl Streep (75) und Leonardo DiCaprio (50), zwei der größten Namen Hollywoods, standen bislang zwei Mal gemeinsam vor der Kamera. In einem Interview mit Esquire schwärmte Leonardo jetzt in den höchsten Tönen von seiner berühmten Kollegin. "Meryl ist vielleicht die beste Schauspielerin der Welt", sagte der Oscar-Preisträger und erinnerte sich an die gemeinsamen Dreharbeiten zum Drama "Marvins Töchter" im Jahr 1996. Später arbeiteten sie 2021 erneut zusammen, diesmal in der Netflix-Satire "Don't Look Up". Doch vor allem ihre erste Begegnung sei für ihn eine ganz besondere Erfahrung gewesen.

Während der Arbeit an "Marvins Töchter" habe Leonardo laut eigener Aussage große Ehrfurcht vor Meryl empfunden, immerhin hatte sie zu diesem Zeitpunkt bereits zwei ihrer insgesamt drei Oscars gewonnen. Der damals aufstrebende Jungstar wusste gar nicht, wie er ihren hohen Standards gerecht werden sollte. "Ich saß später im Kino und dachte: 'Oh mein Gott, sie ist die einzige Person, die völlig natürlich aussieht'", erklärte er im Interview. Mit 21 Oscar-Nominierungen und ihrer unvergleichlichen Präsenz zählt Meryl seit Jahrzehnten zu den prägendsten Persönlichkeiten der Filmwelt. Für Leonardo, der selbst sieben Mal für die Trophäe nominiert war, gab es keine Zweifel an ihrem Ausnahmetalent.

Nicht nur Meryl hat bleibenden Eindruck bei dem Schauspieler hinterlassen. Leonardo hat in seiner langen Karriere bereits mit unzähligen Größen der Branche zusammengearbeitet, darunter Martin Scorsese (82), Steven Spielberg (78) und Quentin Tarantino (62). Dennoch zeigt der Hollywood-Star sich immer wieder beeindruckt von seinen Kollegen. Neben Meryl ist auch der verstorbene River Phoenix (✝23) eine seiner größten Inspirationsquellen. Trotz seines eigenen Erfolgs, der ihm Millionen Fans weltweit eingebracht hat, bleibt Leonardo bemerkenswert bodenständig und findet immer wieder Worte der Anerkennung für andere – ein Zug, der ihn bei Publikum und Kollegen gleichermaßen beliebt macht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Meryl Streep, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio und Meryl Streep, Schauspieler

Anzeige Anzeige