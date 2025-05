Leo DiCaprios Flamme Vittoria küsst Theo James für Kampagne

Vittoria Ceretti (26), bekanntes Model und derzeitige Freundin von Leonardo DiCaprio (50), sorgt aktuell mit einer neuen Kampagne von Dolce & Gabbana für Aufsehen. Gemeinsam mit Schauspieler Theo James (40), der durch seine Rolle in "The White Lotus" größere Bekanntheit erlangte, heizte sie in Capri der Kamera ein. In der Kampagne, die das 25-jährige Jubiläum des Parfüms "Light Blue" feiert, trägt Vittoria ein knappes weißes Bikini-Set, während Theo mit weißen Badehosen seinen durchtrainierten Körper präsentiert. Die sinnliche Atmosphäre erinnert laut Daily Mail an die ikonische Werbung des Duftes von 2007, die als eine der sexiesten aller Zeiten galt.

Die neue Kampagne, die als Hommage an das Original mit David Gandy (45) und Anna Jagodzinska dient, begeisterte die Fans beider Darsteller. Besonders Theo James, der zuletzt auch als potenzieller Nachfolger von Daniel Craig (57) für die Rolle des James Bond gehandelt wurde, sorgte für Herzklopfen. "Wer auch immer Theo für diese Kampagne ausgewählt hat, sollte befördert werden", kommentierte ein begeisterter Fan auf Social Media. Mit seiner Emmy-nominierten Rolle in "The White Lotus" und weiteren Filmprojekten wie dem Thriller "Fuze" sorgt der Schauspieler nun auch in der Modewelt für Aufsehen. Währenddessen war Vittoria zuletzt bei den Filmfestspielen in Cannes – natürlich an der Seite von Leonardo DiCaprio, wo sie in einer schimmernden Armani-Robe eine stilvolle Figur machte.

Vittoria hat sich in den letzten Jahren auch in der internationalen Modewelt einen festen Namen erarbeitet. Als gefragtes Model ist sie auf den größten Laufstegen der Welt zu sehen und prägte zahlreiche Kampagnen namhafter Marken. Theo James ist seit 2018 mit der Schauspielerin Ruth Kearney verheiratet. Gemeinsam führen sie ein vergleichsweise zurückgezogenes Familienleben. Das Paar hat zwei Kinder: eine Tochter, die 2021 geboren wurde, und einen Sohn, der 2023 zur Welt kam. Da sie ihre Privatsphäre schützen möchten, sind die Namen der Kinder bislang nicht öffentlich bekannt.

Vittoria Ceretti, Model

Theo James und Ruth Kearney bei der "The Monkey"-Filmpremiere in Los Angeles

