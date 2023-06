Mit nur 38 Jahren: Ehemaliger Nationalspieler ist gestorben

Die Fußball-Welt ist in großer Trauer! 2005 hatte Gints Freimanis den Grundstein für seine Fußball-Karriere gelegt. Neun Jahre später durfte der gebürtige Lette einen großen Erfolg feiern: Es wurde Teil der lettischen Nationalmannschaft. Insgesamt vier Jahre lang spielte er in dieser mit und nahm dabei an 13 Turnieren teil. 2019 beendete der Sportler jedoch seine Karriere. Nur zwei Jahre danach musste er einen Schicksalsschlag verkraften: Bei ihm wurde Krebs diagnostiziert. Jetzt ist Gints im Alter von 38 Jahren verstorben.

Die traurige Nachricht gab Gints einstiger Fußballverein auf Instagram bekannt. "Gints Freimanis wird immer als unerbittlicher Kämpfer auf dem Platz in Erinnerung bleiben, der keinem Gegner den Rücken zukehrte und bereit war, alles für sein Team zu tun", ist in dem Statement zu lesen. Zudem bekundeten sie ihr Beileid gegenüber der Familie und den Freunden des Verstorbenen.

Wie Bild berichtet, habe Gints bis zu seinem Tod gegen den Krebs angekämpft. Noch vor wenigen Monaten habe er zu Spenden aufgerufen, um seine Behandlung fortsetzen zu können. Doch der Krebs hatte bereits Metastasen in seinem Gehirn gebildet.

Anzeige

Getty Images Gints Freimanis, Fußballer

Anzeige

Getty Images Gints Freimanis, 2015

Anzeige

Getty Images Gints Freimanis, Sportler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de