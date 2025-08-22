Er drohte mit Jugendamt: Jenelle Evans' Sohn ist ausgezogen

Jace Vahn Evans (16), der Sohn von Reality-TV-Star Jenelle Evans (33), hat das gemeinsame Zuhause in Las Vegas verlassen und lebt nun bei Verwandten in North Carolina. Die Situation eskalierte, nachdem Jace private Nachrichten zwischen ihm und seiner Mutter öffentlich gemacht hatte, in denen er sie schwer beschuldigte. Er warf ihr unter anderem vor, ihn falsch zu behandeln und soll laut einer Quelle, wie TMZ weiß, gedroht haben, das Jugendamt zu rufen, als sie ihm wegen seines Verhaltens Hausarrest gegeben hatte. Jenelle, die diese Behauptungen zurückweist, erklärte, dass Jace selbst den Wunsch äußerte, umzuziehen, und sie dieser Entscheidung zugestimmt habe.

Hintergrund der Spannungen zwischen Mutter und Sohn sind offenbar mehrere Konflikte. Jace, der derzeit auf Bewährung ist, soll laut Insidern Probleme mit Autoritätspersonen haben und an einer Aggressionsbewältigungsklasse teilnehmen müssen. Diese Informationen liegen TMZ vor. Während Jace in sozialen Medien angab, seine Mutter habe ihn emotional belastet und er sei mit Aufgaben überfordert gewesen, behauptet Jenelle, sein Verhalten habe ihren Haushalt destabilisiert und auch die beiden jüngeren Geschwister beeinträchtigt. Trotz der Krise betonte sie, dass sie bemüht sei, ein stabiles Umfeld für ihre zwei anderen Kinder zu schaffen. Außerdem schmiedet sie in all dem Trubel bereits Pläne für neue Show-Teilnahmen.

Jenelle hat in der Vergangenheit regelmäßig Schlagzeilen wegen ihrer umstrittenen Erziehungsmethoden gemacht, insbesondere in Verbindung mit ihrem ehemaligen Partner David Eason. Jace hatte auch angedeutet, dass er von diesem einmal misshandelt worden sei, was seine Mutter nun in privaten Nachrichten vehement abstreitet. Seit ihrem Umzug nach Las Vegas hatte Jenelle versucht, ein neues Leben mit ihren Kindern aufzubauen. Doch die Vorwürfe und die angespannte Beziehung zu ihrem Sohn haben das Familienleben erneut erschüttert. Im Jahr 2009 erlangte Jenelle Bekanntheit durch ihren Auftritt in der zweiten Staffel der MTV-Sendung "16 and Pregnant". Ihre Rolle in der Show führte dazu, dass sie eine der zentralen Figuren der Spin-off-Serie "Teen Mom 2" wurde, in der ihr Leben als junge Mutter und die damit verbundenen Herausforderungen begleitet wurden.

Jace und Jenelle Evans im August 2024

Jenelle Evans, Reality-TV-Darstellerin

David Eason und Jenelle Evans im Jahr 2017

