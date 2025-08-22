Nach zehn Jahren: Carmushka ist jetzt nicht mehr blond

Carmen Kroll, besser bekannt als Carmushka, überrascht ihre Fans mit einem mutigen neuen Look. Die Social-Media-Ikone hat sich von ihrer zehn Jahre lang blonden Haarfarbe verabschiedet und trägt nun einen kräftigen Rotton. Auf Instagram teilte sie stolz ihre Verwandlung und schrieb dazu: "Zehn Jahre lang war ich blond und wollte schon so lange die Haare Kupfer haben. Jetzt habe ich mich endlich getraut." In ihrer Story gestand sie, dass sie sich erst noch an das ungewohnte Spiegelbild gewöhnen müsse, dennoch sei sie überglücklich mit der Entscheidung.

Die Veränderungen in Carmens Leben enden jedoch nicht bei der Haarfarbe. Kurz nachdem sie ihren neuen Look präsentiert hatte, zeigte sie sich mit einem vollgepackten Koffer, bereit für ein neues Abenteuer. Mit den Worten "Morgen geht es nach London" kündigte die zweifache Mutter eine bevorstehende Reise an, die sie offenbar auch mit ihren Fans teilen möchte. Die Kinder seien bereits ins Bett gebracht, das Abendessen vorbereitet – nun ist Zeit für frischen Wind in ihrem Alltag. Für Carmen Kroll scheint der Neustart nicht nur äußerlich, sondern auch mit neuen Erlebnissen verbunden zu sein.

Die Influencerin rief ihre Follower zusätzlich dazu auf, ebenfalls mutig zu sein und Veränderungen zu wagen: "Wenn ihr euch irgendwas nicht traut, macht es einfach. Es ist immer rückgängig zu machen", ermutigte sie. Carmen hat sich in ihrer Karriere stets als offen für Wandel gezeigt, sei es durch ihre zahlreichen Projekte oder ihr Auftreten als Unternehmerin. Die Entscheidung für rote Haare setzt nun ein weiteres Statement - sie liebt die neue Farbe und die damit einhergehende Veränderung. Was für Abenteuer die Zeit in London bringen wird, bleibt abzuwarten, eines steht jedoch fest: Carmen Kroll strahlt Selbstbewusstsein und Lebensfreude aus.

Getty Images Carmen Kroll, Influencerin

Sonstige Carmen Kroll, August 2025

Instagram / carmushka Niclas und Carmen Kroll, 2019

