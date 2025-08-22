Prinz William plant harte Schritte gegen Onkel Prinz Andrew

Prinz William (43) hat sich offenbar entschlossen, die britische Monarchie aufzumischen und in eine neue Ära zu führen. Besonders im Fokus stehen dabei mögliche Maßnahmen gegen seinen Onkel, Prinz Andrew (65), der in den letzten Jahren immer wieder in die Schlagzeilen geraten ist. Wie Insider gegenüber Bild ausplaudern, könnte William bereit sein, den Herzog von York seines Titels zu entheben und ihn auch aus der Royal Lodge zu entfernen, die als sein derzeitiger Wohnsitz gilt. Mit diesen Schritten möchte der Prinz von Wales ein deutliches Zeichen setzen und das Ansehen der Royals nachhaltig verbessern.

Prinz Andrew, der seit Jahren durch verschiedene Skandale, darunter auch seine Verbindungen zu dem in Verruf geratenen US-Millionär Jeffrey Epstein (†66), belastet ist, hat sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Dennoch genießt er nach wie vor annähernd königliche Privilegien, was viele Kritiker infrage stellen. Wie die Insider meinen, ist der aktuelle König, König Charles (76), mit der Situation um seinen Bruder überfordert. William hingegen zeigt sich entschlossen, diese Situation nicht länger hinzunehmen, besonders da der Stress um Andrew sich angeblich langsam auf die Gesundheit des Königs auswirkt. Konkrete Beschlüsse sollen jedoch erst fallen, wenn William offiziell auf dem Thron sitzt.

Die Beziehung zwischen William und Andrew ist familiär und gleichzeitig kompliziert. Während der Prinz von Wales stets als pflichtbewusst und zukunftsorientiert wahrgenommen wird, gilt sein Onkel als das schwarze Schaf der Familie. Dass William bereit ist, auch innerhalb der eigenen Verwandtschaft unangenehme Entscheidungen zu treffen, zeigt seinen Willen zur Erneuerung der Monarchie. Dabei soll er in seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (43), eine enge Vertraute gefunden haben, die ihn bei dieser Mission unterstützt. Bereits in der Vergangenheit hatten die beiden betont, dass sie die Institution ihrer Zeit anpassen wollen, um deren Relevanz zu sichern.

Getty Images Prinz William und Prinz Andrew im April 2017 in London

Getty Images Prinz Andrew, März 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz William und Prinzessin Charlotte, Juli 2025