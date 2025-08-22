Michael-Jackson-Klage enthüllt: 84-jährige Zeugin geladen

Im langwierigen Rechtsstreit um Michael Jackson (†50) sorgt jetzt eine neue Wendung für Schlagzeilen. Die Kläger Wade Robson (42) und James Safechuck werfen den Firmen MJJ Ventures und MJJ Productions des verstorbenen Sängers seit Jahren vor, den "King of Pop" bei mutmaßlichem Missbrauch gedeckt zu haben. Nun gerät eine bisher unbeteiligte Person in den Fokus, wie People berichtet: die 84-jährige Marion Goodgame. Am 24. Juli soll ihr eine Vorladung zugestellt worden sein, die weitreichende Informationen von ihr verlangt. Doch ihr Anwalt wehrt sich entschieden: Die Seniorin sei gesundheitlich nicht in der Lage, den Forderungen nachzukommen. "Ein Auftritt vor Gericht wäre für sie unerträglich", erklärte er mit Verweis auf ihren Bluthochdruck und eine Angststörung.

In dem Schreiben fordern Michaels Firmen unter anderem Briefe oder E-Mails, die sich auf den Musiker beziehen, außerdem Fotos seiner Anwesen, mögliche Aufzeichnungen über finanzielle Zahlungen und sogar Hinweise zu Missbrauchsvorwürfen. Marion bestreitet jedoch, jemals eine zentrale Rolle in dem Verfahren gespielt zu haben. Ihr Anwalt betonte zudem, dass bereits eine Angehörige befragt wurde und sämtliche relevanten Informationen zur Verfügung stellte. Die Vorladung sei daher nichts anderes als eine unverhältnismäßige Belastung für die angeschlagene Seniorin.

Der erste Gerichtstermin für den aufsehenerregenden Missbrauchsfall ist auf den 23. November 2026 angesetzt worden, wie Mirror berichtete. Damit bekamen die Kläger Wade Robson und James Safechuck ihren ersten Erfolg zugesprochen – ihr Fall wird verhandelt. Noch ist jedoch unklar, ob Marion Goodgame tatsächlich als Zeugin erscheinen muss und ob sie entscheidende Informationen liefern kann. In jedem Fall dürfte der Prozess für weltweites Interesse sorgen.

Getty Images Michael Jackson, 2005

Getty Images Michael Jackson im Dezember 2023

