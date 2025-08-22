Denise Richards reflektiert erstmals über "harte" Scheidung

Denise Richards (54) hat sich erstmals zu den laufenden Scheidungsauseinandersetzungen mit ihrem Noch-Ehemann Aaron Phypers geäußert. In einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram bedankte sich die Schauspielerin bei ihren Fans für die Unterstützung während dieser schweren Zeit. Denise sprach offen darüber, dass der Sommer für sie alles andere als leicht gewesen sei, und beschrieb ihn als "besch***en". Die Ehe mit Aaron, die 2018 geschlossen wurde, endete offiziell am 4. Juli, als die beiden ihre Trennung bekanntgaben. Der Streit um das gemeinsame Leben und die Scheidung nach sechs Jahren ist jedoch voll entbrannt und sorgt weiterhin für Schlagzeilen.

In ihrem Video erklärte Denise sichtlich mitgenommen, sie habe lange versucht, den Schein zu wahren und gute Miene zu machen, obwohl sie innerlich stark mit der Situation kämpfte. "Ich poste einfach so, als ob alles in Ordnung wäre, aber das kann ich nicht mehr", sagte sie und betonte, dass sie eines Tages über die Gründe der Trennung sprechen werde, wenn die Zeit dafür gekommen sei. Vor Gericht werfen sich beide Kontrahenten schwere Vorwürfe vor: Aaron beschuldigt Denise der Untreue und fordert Unterhalt, da er kein eigenes Einkommen habe. Denise hingegen berichtet von häuslicher Gewalt und hat eine einstweilige Verfügung gegen ihren Mann erwirkt. "Es ist so hart, diese Scheidung durchzumachen", resümierte der "1st Born"-Star.

Die turbulente Beziehung von Denise und Aaron hat von Beginn an für Schlagzeilen gesorgt. Denise, die sich bereits 2006 von Schauspielkollege Charlie Sheen (59) scheiden ließ, betonte in ihrem Video, sie hätte nie gedacht, ein zweites Mal diesen Weg gehen zu müssen. Die Vorwürfe, Aaron habe kompromittierendes Material von ihr gestohlen, unterstreichen die schwierige Lage, in der sich die Schauspielerin befindet. Bis alle Details aus der Ehe ans Licht kommen, bleibt Denise, wie sie in ihrem Video betonte, vor allem die Unterstützung ihrer Fans: "Viele von euch sind so lieb und unterstützend, danke." Ihren Durchbruch feierte Denise insbesondere gegen Ende der 90er-Jahre durch ihre Rollen in den Filmen "Starship Troopers" (1997) und "Die Welt ist nicht genug" (1999). Auch der Erotikthriller "Wild Things" (1998) spielte eine entscheidende Rolle für ihren steigenden Bekanntheitsgrad.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Denise Richards, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards