Diese Promis rockten als Dragqueens die "Viva La Diva"-Bühne

Sie warfen sich mächtig in Schale! Bei "Viva La Diva" verwandeln sich Promis in echte Dragqueens und erobern in High Heels und extravagenten Looks die Bühne. Doch wer sie sind, bleibt bis zum Ende der Show ein ein Geheimnis. Die zwei Rate-Duos um Olivia Jones (53) und Jana Ina Zarrella (46) sowie Jorge Gonzalez (55) und Tahnee Schaffarczyk (31) stellten in der aktuellen Folge wieder fleißig Vermutungen auf. Diese Promis rockten nun als Dragqueens die Show!

Gleich zu Beginn der Show brachte der Turner Fabian Hambuechen als Victoria Mad die Bühne so richtig zum Kochen. Aber auch der "Superhändler"-Star Sükrü Pehlivan (50) genoss seine Verwandlung zur Draqqueen namens Boobie Gold in vollen Zügen. Moderatorin Nina Moghaddam (42) legte als Freeda Fighter ebenfalls einen Lip-Sync-Auftritt hin. Für einen kleinen Drama-Moment sorgte zudem Choreograph Bruce Darnell (65), denn: Obwohl er sich eigentlich auf dem Catwalk auskennt, haute es ihn in seiner Rolle als Dita Drama auf hohen Hacken um.

Besonders überraschte zudem Formel-1-Moderator Kai Ebel (58). Vor laufenden Kameras offenbarte der 58-Jährige, dass sein Umstyling zu Sylvia Stoned ein "gewaltiges Stück Arbeit" war. Jedenfalls konnte es auch in dieser Woche bei "Viva La Diva" am Ende nur eine Gewinnerin geben. Schauspieler Hendrik Duryn (55) zeigte in seiner Rolle als Leah Craft, wie viel Diva-Qualitäten in ihm schlummert und wurde schließlich zur Siegerin des Abends gekürt.

RTL "Viva La Diva"-Logo

Bruce Darnell

Hendrik Duryn als Stefan Vollmer in "Der Lehrer"

