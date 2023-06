Selten emotional: Rammstein-Schlagzeuger weint beim Konzert

Christoph Schneider wurde von seinen Gefühlen übermannt. Die Rocker der Band Rammstein müssen sich derzeit mit schweren Vorwürfen auseinandersetzten. Von mehreren Seiten wird der Gruppe und vor allem Frontmann Till Lindemann (60) sexuelle Gewalt und Drogenmissbrauch vorgeworfen. Bei ihrem ersten Konzert in Deutschland zeigen sich einige der Bandmitglieder nun so emotional wie noch nie: Drummer Christoph kommen sogar die Tränen.

Eigentlich ziehen Rammstein ihre Shows immer routiniert und ohne viele Worte durch. Zwar ist den Musikern manchmal anzusehen, dass sie Spaß an den Konzerten haben, aber sonst zeigen sie kaum Emotionen. Doch nach ihrem Konzert in München im Rahmen ihrer Stadiontour sah das jetzt ganz anders aus. Bei Instagram kursiert ein Video, dass Drummer Christoph in Nahaufnahme zeigt als die Band zum Abschied traditionell auf der Bühne niederkniet. Während der Schlagzeuger erst noch um Fassung ringt, kommen ihm dann unter dem Applaus der Fans sichtlich die Tränen. Ein ungewohnter Anblick bei der sonst so professionell distanzierten Gruppe.

Angesichts der aktuellen Lage um Rammstein nehmen aber auch die Bühnenshows eine andere Gestalt an. Zwar bleibt der Auftritt gewohnt aufwendig und auch auf die Feuershow müssen die Fans nicht verzichten. Doch die Setlist wurde geändert und der sexuell aufgeladene Song "Pussy" herausgestrichen. Mit ihm verschwindet auch die riesige Schaumkanone in Penisform. Dazu verzichtet die Truppe auf sexuelle Anspielungen und Gesten.

