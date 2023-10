Trotz der Vorwürfe: Rammstein plant 2024 wieder eine Tour

Rammstein macht weiter wie bisher. In den letzten Monaten war die Band und vor allem Frontmann Till Lindemann (60) in Verruf geraten: Mehrere Frauen hatten ihn des sexuellen Missbrauchs und sogar der Vergewaltigung beschuldigt. Mangels hinreichenden Tatverdachts sind jedoch alle Ermittlungen in dem Fall eingestellt. Die Musiker lassen sich von den ganzen negativen Schlagzeilen nicht beirren: Im nächsten Jahr wird Rammstein schon wieder die größten Stadien füllen.

Das verkündet die Band nun auf Instagram mit einem Video, das sie in einer Flughafenkontrolle zeigt. "Heute kündigen Rammstein ihre Europa Stadium Tour für 2024 an", heißt es dazu. Die treuen Fans freuen sich riesig, ihre Idole wieder live zu sehen. "Beste Nachricht ever" oder "Die Medien: 'Dieser Skandal ist das Ende von Rammstein.' Rammstein: 'Challenge angenommen'", feiern die User.

Till allein ist sogar noch früher wieder unterwegs. Bereits im November startet der Sänger seine einmonatige Solo-Tournee. Diese wird in neben Shows in Deutschland auch in die Slowakei, nach Polen, nach Finnland, Schweden, in die Niederlande, nach Belgien oder nach Großbritannien führen.

Anzeige

ActionPress Till Lindemann bei der Premiere des Films "Rammstein: Paris"

Anzeige

Getty Images Die Rammstein-Musiker Christian Lorenz, Christoph Schneider, Till Lindemann und Paul Landers

Anzeige

Getty Images Till Lindemann bei einem Rammstein-Konzert in Schweden

Anzeige



