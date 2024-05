Heiß! Chrissy Teigen posiert in einem durchsichtigen Kleid

Bei der Met Gala konnte Chrissy Teigen (38) leider nicht dabei sein. Dafür strahlt das Model nun auf einem anderen Red Carpet in New York. Bei den ACE Awards präsentiert sich die Frau von John Legend (45) in einem durchsichtigen Netzkleid. An den wichtigen Stellen sorgen Blumen- und Blätterdesigns dafür, dass sie sich nicht vor den Fotografen entblößt. Die Kochbuchautorin trägt außerdem ein breites Lächeln auf ihrem sommerlich geschminkten Gesicht. Trotzdem scheint ihr das ungewöhnliche Outfit nicht ganz geheuer zu sein. Immer wieder hält sich Chrissy schützend ihre Handtasche vor ihren Intimbereich.

Das florale Kleid hätte auch gut zu "The Garden of Time", dem Motto der Met Gala, gepasst. An der renommierten Benefizveranstaltung nahm Chrissy dieses Jahr nicht teil. Auf Instagram teilte sie stattdessen ein Bild von sich mit einer Halskrause und machte Scherze darüber, so bei der Gala aufzukreuzen. Die Verletzung habe sie sich beim Versuch eines Handstands zugezogen. Allerdings stellte die Moderatorin klar: "Das ist nicht der Grund, warum ich nicht auf der Met Gala war. Ich hatte gar nicht vor, in diesem Jahr hinzugehen."

Bei der Preisverleihung für Modedesign läuft Chrissy ohne ihren Ehemann über den roten Teppich. Normalerweise sind die beiden unzertrennlich. Gemeinsam mit ihren vier Kindern Luna (8), Miles (5), Esti (1) und Wren genießen sie ihr Leben in Beverly Hills. Im Gespräch mit E! News schwärmte John von seiner Liebsten und ihrer Familie: "Du bist so eine großartige Mama. Wir versuchen immer für unsere Kinder da zu sein in den Momenten, in denen es drauf ankommt. Wir wollen ihnen dabei helfen, ihre Persönlichkeiten und ihre Sicht aufs Leben zu formen."

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit Halskrause, 2024

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kinder Wren, Luna, Esti und Miles

