Was ist los? Rammstein landet ohne Till Lindemann in Berlin

Wo ist Till Lindemann (60)? Der Rammstein-Musiker wurde zuletzt eher mit Negativschlagzeilen in Verbindung gebracht. Viele Frauen warfen ihm unter anderem Machtmissbrauch und sexuelle Nötigung vor. Trotzdem tourt die Band durch Europa. In einigen Tagen stehen ihre Konzerte in Berlin an – es wurde sogar eine Online-Petition gestartet, die eine Absage der Events fordert. Die Auftritte finden aber statt und Rammstein landete in Berlin, aber ohne Till.

Bild liegen Bilder vor, die die fünf Musiker zeigen. Von Till fehlt jede Spur – das Blatt berichtet, dass sein Fahrer vergebens auf ihn wartete. Doch der 60-Jährige kreuzte nicht auf. Der Rest der Band wirkte aber gut gelaunt. Sie lächelten und winkten hin und wieder fröhlich anderen Leuten zu. Was sagen denn Tills Kollegen zu den Vorwürfen?

Der Schlagzeuger Christoph Schneider teilte auf Social Media ein langes Statement, in dem er betonte, dass Till sich in den vergangenen Jahre von der Band entfernt habe. Er habe jedoch nie etwas Verbotenes im Backstage beobachtet: "Und trotzdem sind anscheinend Dinge passiert, die ich persönlich nicht in Ordnung finde."

Anzeige

ActionPress Till Lindemann am Flughafen

Anzeige

ActionPress Till Lindemann bei der Premiere des Films "Rammstein: Paris"

Anzeige

Getty Images Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de