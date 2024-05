"Prominent getrennt"-Mike sorgt für Stress in der Villa!

Mike Cees verfolgt einen fiesen Plan. Derzeit spinnt der Realitystar bei Prominent getrennt seine Fäden und bringt die anderen Kandidaten gegeneinander auf, um sich selbst zu schützen. Als es um die anstehende Nominierung geht, sucht sich der Sommerhaus-Teilnehmer Verbündete. Am Anfang der aktuellen Folge nimmt er sich zuerst Sandra Sicora (31) zur Seite, um sie zu überzeugen, Max Bornmann zu wählen. "Dann kicken wir dieses Arschloch hier raus, dann kann er woanders rumlügen", wettert Mike. Sandra hingegen sieht ihre Chance, mehr Aufmerksamkeit von ihrem Ex Tommy Pedroni zu bekommen, wenn sein Kumpel Max rausfliegt.

Tommy springt auf den Zug jedoch nicht auf. Er möchte Max nicht in den Rücken fallen. "Mir ist wichtiger, dass ich loyal bin zu den Menschen, zu denen ich loyal sein will, der Rest kann rausfliegen. [...] Ich vote nicht gegen Max", stellt der gebürtige Franzose sofort klar. Daraufhin bricht ein Streit zwischen ihm und Sandra aus, da sie sich nicht verstanden fühlt. Mike hingegen sieht sich weiterhin als Gewinner und verkündet seinem neuen Buddy Nico Legat (26), dass alles nach Plan laufe.

"Also Max und Tommy gehen ja davon aus, dass Nico und ich safe auf Lukas (29) und Chiara (26) gehen, deswegen wird es heute umso amüsanter", freut sich Mike währenddessen im Einzelinterview. Er verbündet sich schließlich endgültig mit Nico: "Wir beide sind schlau." Der Sohn von Thorsten Legat (55) will ebenfalls alles daran setzen, in der Show zu bleiben.

RTL Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Prominent getrennt"

RTL Nico Legat bei "Prominent getrennt"

