Diese Botschaft gab Till Lindemann Fans auf Konzert mit

Till Lindemann (60) redet seinen Fans ins Gewissen! Seit einigen Wochen beschuldigen zahlreiche Frauen den Rammstein-Sänger, seine Macht missbraucht und sie sexuell genötigt zu haben. Der Musiker bestreitet die Anschuldigungen – und zieht die geplante Tour durch Deutschland, entgegen aller Proteste und Petitionen, weiter durch. Am vergangenen Dienstag richtete er nun nach seinem Auftritt in Berlin eindeutige Worte an die Konzertbesucher.

Bild berichtet, dass der 60-Jährige nach dem Konzert in der Hauptstadt wohl auf die Vorwürfe reagierte: "Und denkt immer dran: Bösen Zungen glaubt man nicht. Die Wahrheit, die kommt doch eh ans Licht." Dabei handelt es sich zwar um eine Zeile aus dem Hit "Lügen", doch dieser Satz war wohl eindeutig als Reaktion auf die aktuellen Behauptungen gemeint.

Das Medium hatte auch berichtet, dass es bereits vor Beginn eines früheren Konzerts zu Unruhen zwischen Protestierenden und Konzertgängern gekommen sei. Während rund 300 Demonstranten "Schämt euch!" gerufen hatten, hatten die Fans der Band trotz der schweren Vorwürfe "Wir stehen hinter euch" gebrüllt.

Getty Images Die Rammstein-Musiker Christian Lorenz, Christoph Schneider, Till Lindemann und Paul Landers

ActionPress Till Lindemann auf einem Konzert

United Archives GmbH Rammstein bei der Premiere von "Rammstein: Paris"

