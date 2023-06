Ex-Victoria's Secret-Model Taylor Hill hat geheiratet!

Tolle Neuigkeiten von Taylor Hill (27)! Im Februar 2020 wurde das einstige Victoria's Secret-Model erstmals mit dem Unternehmer Daniel Fryer gesehen. Rund anderthalb Jahre später teilten sie dann tolle News mit ihren Fans: Sie haben sich verlobt! Nun haben die Turteltauben etwa zwei Jahre nach dem Antrag den Schritt vor den Traualtar gewagt: Taylor und Daniel haben vor wenigen Tagen geheiratet!

Auf Instagram teilt das Supermodel erste Schnappschüsse von dem großen Tag. In einem romantischen weißen Kleid mit Rüschen gab sie ihrem Liebsten in einem Meer aus fliederfarbenen und weißen Blumen das Jawort. Sie heirateten auf einer Ranch in Colorado, umgeben von ihren Freunden und Verwandten und hatten sich "Western" zum Thema gemacht.

Vogue war an Taylors großen Tag anwesend. Gegenüber dem Magazin schwärmte die Schönheit von ihrem frischgebackenen Ehemann. "So viel ich auch beruflich unterwegs bin [...] so war Colorado doch immer meine Konstante, mein Fels, meine Heimat und mein Herz. Das heißt, bis ich Danny traf. Bei Danny fühle ich mich zu Hause, egal wo wir sind", erklärte Taylor.

Anzeige

Instagram / taylor_hill Daniel Fryer und Taylor Hill

Anzeige

Instagram / taylor_hill Taylor Hill, Model

Anzeige

Instagram / taylor_hill Taylor Hill und ihr Verlobter Daniel im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de