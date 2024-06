Trauriges Geständnis: Taylor Hill erlitt eine Fehlgeburt

Taylor Hill (28) findet ehrliche Worte. In dem Podcast "On Purpose" spricht das Victoria's Secret-Model nun offen über ein schweres Thema. "Vor etwa drei Jahren hatte ich eine Fehlgeburt", macht die Frau von Daniel Fryer ein trauriges Geständnis. Bereits die Schwangerschaft war für die US-Amerikanerin eine große Überraschung: "Es waren wirklich seltsame Umstände. Ich hatte eine Spirale und habe also gar nicht aktiv versucht, schwanger zu werden." Nach neun Wochen kam es bei der unerwarteten Schwangerschaft zu Komplikationen. "Ich fing an, stark zu bluten, und rief meinen Mann an, weil ich wusste, dass ich eine Fehlgeburt habe", erinnert sich Taylor an den tragischen Moment und fügt emotional hinzu: "Ich war am Boden zerstört und wir haben beide geweint".

Zu dem Zeitpunkt, als Taylor von der unerwarteten Schwangerschaft erfuhr, habe sie sich noch nicht bereit gefühlt, Mutter zu werden. Die anfängliche Unsicherheit entwickelte sich jedoch schnell zur Vorfreude: "Ich war schockiert. Ich war verwirrt. Ich fühlte Angst. Aber ich freute mich auch sehr." Nach der Fehlgeburt übermannten sie gemischte Gefühle. Einerseits war das Model auf eine gewisse Weise erleichtert, da "der Zeitpunkt nicht der richtige war". Auf der anderen Seite war sie jedoch auch "am Boden zerstört." Nachdenklich reflektiert die 28-Jährige: "Wie kann man diese beiden Dinge fühlen? Ich weiß es nicht. Wie kann ich dem Ganzen einen Sinn geben? Was Fehlgeburten angeht, machen sie manchmal keinen Sinn."

Nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr Hund Tate sei für Taylor damals eine große Stütze in der Verarbeitung ihrer Trauer gewesen. "Er war auf so viele Arten für mich da", erklärte das Supermodel dankbar in dem Podcast. Im vergangenen Juli musste sie jedoch auch von ihrem geliebten Haustier Abschied nehmen. "Ich trauere um die gemeinsamen Erfahrungen, die wir gemacht haben", betont sie emotional.

Instagram / taylor_hill Daniel Fryer und Taylor Hill

Instagram / taylor_hill Taylor Hill und ihr Hund Tate

