Bei Taylor Hill (25) läuten bald die Hochzeitsglocken – und das nach nur knapp anderthalb Jahren Beziehung! Zum ersten Mal wurde das Model zusammen mit seinem Unternehmerfreund Daniel im Februar 2020 gesichtet. Seitdem sind die beiden Turteltauben ein Herz und eine Seele. Nun haben sie auch den nächsten Schritt gewagt, denn: Der Geschäftsmann ging nun vor dem einstigen Victoria's-Secret-Engel aufs Knie und bat Taylor, seine Frau zu werden. Und die Laufstegschönheit sagte "Ja"!

Die News von ihrer Verlobung gab Taylor nun via Instagram bekannt. Sie teilte auch eine Reihe von Fotos von dem Moment, als Daniel ihr den Antrag machte. Sie gab sogar preis, wann ihr Schatz ihr die Frage aller Fragen stellte: am 25. Juni. Dass die hübsche Brünette es kaum erwarten kann, mit ihm vor den Altar zu treten, wird in ihrer Bildunterschrift deutlich. "Mein bester Freund, mein Seelenverwandter, ich werde dich immer lieben", schrieb sie zu den Schnappschüssen.

Zu den wunderbaren Neuigkeiten gratulierten der 25-Jährigen gratulierten bereits einige ihrer Modelkolleginnen. So wünschten ihr Chiara Ferragni (34), Hailey Bieber (24) und Lais Ribeiro (30) nur das Allerbeste für sie und ihren frischgebackenen Verlobten. "Ich freue mich so sehr für dich, Tay, du hast es verdient", kommentierte beispielsweise das brasilianische Supermodel Lais die Fotostrecke von Taylor.

Instagram / taylor_hill Taylor Hill, Model

Instagram / taylor_hill/ Taylor Hill und ihr Verlobter Daniel im Juni 2021

Getty Images Taylor Hill bei einem Event in L.A. im März 2019

