Todesursache: Daran starb "Breaking Bad"-Star Mike Batayeh

Die Todesursache steht fest. Mike Batayeh wurde durch seinen Auftritt in der bekannten Dramaserie Breaking Bad über Nacht zum Star. Auch durch Gastrollen in Filmen wie "Leg dich nicht mit Zohan an" gewann er die Herzen seiner Fans. Doch vor einigen Tagen dann der große Schock: Im Alter von nur 52 Jahren verstarb der Hollywoodstar. Und das völlig überraschend, denn laut seiner Schwester hatte Mike mit keinen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Jetzt steht die Todesursache des TV-Stars fest.

Bis vor Kurzem waren die Umstände des plötzlichen Todes noch ungeklärt. Doch laut RadarOnline.com wurde die Todesursache von dem Büro des Gerichtsmediziners jetzt bestätigt. In einer Erklärung heißt es, dass Mike aufgrund von "Erstickung durch Erhängen" gestorben sei. Außerdem sei nun klar, dass es sich dabei um einen Suizid gehandelt habe.

Laut der New York Post habe die Familie des Schauspielers zuvor behauptet, dass er im Schlaf an einem Herzinfarkt gestorben sei. Und auch der Manager des "Breaking Bad"-Stars hielt an der Theorie fest, dass er einem Herzinfarkt erlegen sei. Bisher äußerte sich weder Mikes Familie, noch sein Management zu der veröffentlichten Todesursache.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Mike Batayeh, Dezember 2012

Getty Images Mike Batayeh, Schauspieler

Getty Images Mike Batayeh bei der "Detroit Unleaded"-Premiere im September 2012



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de