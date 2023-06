Mit 28 Jahren: Sarah Wellbrock beendet ihre Schwimmkarriere!

Sarah Wellbrock verabschiedet sich vom Wasser! Die Sportlerin ist eine der erfolgreichsten deutschen Schwimmerinnen: 2021 holte sie sich bei den Olympischen Spielen in Tokio im Freistil die Bronzemedaille. 2017 wurde sie Europameisterin über 800 Meter Freistil, zwei Jahre später wurde sie in derselben Disziplin mit der Staffel Weltmeisterin. Jetzt folgt für ihre Fans eine traurige Nachricht: Sarah beendet ihre Karriere!

Das verkündet Sarah in einem langen Statement auf ihrem Instagram-Profil. "Es ist an der Zeit 'Leb wohl' zu sagen", lauten ihre ersten Zeilen. "Der Schwimmsport war fast mein ganzes Leben ein Teil von mir und hat in den letzten 18 Jahren meinen Alltag bestimmt. Aber seit über zwei Jahren kann mein Körper der Belastung nicht mehr standhalten", erklärt sie den Grund für ihren Rückzug. Für Sarah sei es keinesfalls leicht gewesen, mit ihrem geliebten Sport aufzuhören: "Es war eine unfassbar harte Entscheidung."

Mit ihrem Karriere-Aus wird die gebürtige Hanauerin viel mehr Zeit für ihre Familie haben. Im Dezember 2021 hatte Sarah den Profischwimmer Florian Wellbrock geheiratet. Die intime Zeremonie fand im kleinen Kreis statt, das Paar teilte Bilder der Trauung auf seinen Instagram-Kanälen.

