Emilie Kisers Mann verlor Sohn Trigg (†3) aus den Augen

Vor wenigen Wochen verloren Influencerin Emilie Kiser und ihr Mann Brady ihren dreijährigen Sohn Trigg. Der Kleine war nach einem Ertrinkungsunfall in ihrem Pool in Chandler, Arizona, verstorben. Nun gibt es neue Details: So ereignete sich die Tragödie am 12. Mai, während Trigg mit seinem Vater Brady Kiser und dem neugeborenen Bruder allein zu Hause war. Emilie war an dem Abend mit Freunden unterwegs. Laut Polizeiangaben war Brady durch sein Baby abgelenkt, während Trigg nach dem Abendessen im Hinterhof in der Nähe des Pools spielte. Brady erklärte den Beamten, dass dies "nicht ungewöhnlich" gewesen sei. Erst nach drei bis fünf Minuten bemerkte er, dass sein Sohn ins Wasser gefallen war und zog ihn sofort heraus, wie The Arizona Republic erfuhr.

Trotz intensiver Bemühungen von Notfallsanitätern und mehrtägiger Behandlung in zwei Kinderkrankenhäusern erlag Trigg am 18. Mai schließlich seinen Verletzungen. Die Polizei sicherte Beweise am Tatort: Zwei Außenkameras, die den Bereich um den Pool überwachen könnten, sind dabei besonders ins Visier geraten, da sie wichtige Hinweise liefern könnten. Zudem hatte Brady ausgesagt, dass der Pool normalerweise mit einer Schutzabdeckung versehen war, was überprüft wurde. Emilie leitete inzwischen rechtliche Schritte ein, um die Veröffentlichung expliziter Details zum Tod ihres Sohnes zu verhindern.

Emilie meldete sich bislang nicht persönlich zum Tod ihres erstgeborenen Sohnes. Doch ihr Anwalt machte vor wenigen Wochen deutlich, dass sie und ihre Familie mit sich kämpfen. "Emilie versucht ihr Bestes, um für ihren überlebenden Sohn, den zwei Monate alten Theodore, da zu sein. Aber jeder Tag ist ein Kampf", erklärte der Jurist in Unterlagen, die NBC News vorlagen. Emilie und Brady hatten erst Ende April ihr zweites Kind – Sohn Theodore – auf der Welt begrüßt.

Instagram / emiliekiser Emilie Kisers Sohn Trigg im Februar 2025

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg im Januar 2025

