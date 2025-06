Nach Raubüberfall: Promis zeigen Mitgefühl für die Geissens

Carmen (60) und Robert Geiss (61) wurden in ihrer Villa bei Saint-Tropez Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Während das Paar auf dem Sofa fernsehen wollte, drangen vier maskierte Täter ins Haus ein. Doch trotz der Konfrontation ließen sich die Räuber nicht abschrecken und hielten den TV-Bekanntheiten eine Waffe ins Gesicht. Wertsachen wie Schmuck und Bargeld wurden gestohlen, während Carmen und Robert dabei sogar Verletzungen erlitten.

Die Anteilnahme nach dem schockierenden Vorfall ist groß. In einem emotionalen Instagram-Beitrag schrieb Carmen, wie sehr sie die Unterstützung ihrer Fans und befreundeten Prominenten schätzt: "Eure Gedanken waren ein Lichtstrahl in der dunkelsten Stunde meines Lebens." Unter den Kommentaren finden sich aufmunternde Worte von Jenny Elvers (53), die schreibt: "Umarmung an euch beide", sowie von Verena Kerth (43), während Silvia Wollny (60) klare Worte gegen Schadenfreude äußerte: "Wer sich über das Leid anderer erhebt, zeigt Charakterlosigkeit." Peter Althof (69), bekannt als Bodyguard, bot den Geissens sogar ein Selbstverteidigungstraining an, um sie in zukünftigen Situationen besser vorbereitet zu sehen.

Ein Thema, das im Anschluss an den Überfall für Gesprächsstoff sorgte, war das öffentliche Verhalten von Carmen und Robert im Netz. Besonders Oliver Pocher sorgte mit einem sarkastischen Kommentar für Wirbel. In seinen Social-Media-Storys frotzelte der Komiker: "Die Antwort im Jahr 2025 lautet: Alles filmen, alles online stellen, kurze Reels, versuchen, die Täter selbst zu finden, zwei bis drei kurze Posts am Tag, ausgewählte Interviews. Das Leben findet im Internet statt." Oliver spielte damit darauf an, dass die beiden Realitystars bereits kurz nach der Tat Videos vom Polizeieinsatz auf ihrem Anwesen teilten und Interviews über den Vorfall gaben.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Jenny Elvers, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2022 in Berlin