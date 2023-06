Skispringer Patrick Gasienica (24) stirbt bei Motorradunfall

Tragischer Verlust in der Welt des Sports. Patrick Gasienica konnte als Wintersportler große Erfolge verbuchen. Seine Disziplin war das Skispringen. 2022 schaffte es der US-Amerikaner zum ersten Mal zu den olympischen Winterspielen und landete in der Mannschaftswertung der Herren auf dem zehnten Platz. Es schien, als habe er eine große Karriere vor sich. Doch jetzt ist Patrick mit gerade einmal 24 Jahren verstorben.

Wie unter anderem The Sun berichtet, starb Patrick bereits am Montag. Das teilte der Verband USA Nordic Sport mit. Grund für sein frühes Ableben soll ein Motorradunfall gewesen sein. Genaueres zum Unfallhergang ist bisher aber nichts bekannt. Die Gedanken und das Beileid von USA Nordic Sport und U.S. Ski & Snowboard sind bei seiner Familie, seinen Freunden und der Skisprunggemeinschaft", heißt es in einem offiziellen Statement.

Die Liebe zum Wintersport bekam Patrick wohl in die Wiege gelegt, denn schon sein Vater Albert war Skispringer in seiner Heimat Polen. 2015 nahm Patrick an seinem ersten professionellen Wettbewerb teil. Bei den nordischen Skiweltmeisterschaften 2019 in Tirol belegte er mit der Mannschaft den 11. Platz.

Anzeige

Getty Images Patrick Gasienica im Februar 2022

Anzeige

Instagram / patrick_gasienica Patrick Gasienica im April 2022

Anzeige

Instagram / patrick_gasienica Patrick Gasienica im Juni 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de