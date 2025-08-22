Nicht Hollywood: Das war Catherine Zeta-Jones Plan B

Catherine Zeta-Jones (55) hat in einem Interview mit dem People-Magazin eine überraschende Seite von sich gezeigt. Die Hollywood-Ikone wurde von ihrer Co-Darstellerin Jenna Ortega (22) gefragt, welchen Beruf sie gewählt hätte, wenn sie nicht Schauspielerin geworden wäre. Ohne zu zögern, antwortete sie: "Ich denke, ich hätte Architektur und Innenarchitektur gewählt. Das ist eine große Leidenschaft von mir, und ich überlege sogar, einen Online-Kurs zu machen, um darin einen Abschluss zu erwerben." Jenna Ortega, die ihre Tochter in der Serie spielt, zeigte sich begeistert und bat direkt um Einrichtungstipps: "Meine Wohnung sieht so aus, als ob niemand darin lebt." Catherine schmunzelte und meinte: "Ich schicke dir ein paar tolle Ideen. Sowas mache ich total gern."

Fans dürften sich allerdings freuen, dass aus diesen Plänen nichts geworden ist. Seit dem erfolgreichen Start der zweiten Staffel von Wednesday am 6. August bejubeln Fans die Rückkehr von Catherine als Morticia Addams. Für die Schauspielerin war es wieder eine spannende Herausforderung, der ikonischen Figur ihre eigenen Nuancen zu verleihen. "Viele großartige Schauspielerinnen haben Morticia schon gespielt. Ich fühle mich geehrt, Teil einer solch großen Tradition zu sein", erklärte sie. Die Zusammenarbeit mit Tim Burton (66), dem kreativen Kopf hinter der Serie, sei besonders inspirierend gewesen, fügte sie hinzu. Jenna Ortega erinnerte sich währenddessen an ihre Zeit mit der Cello-Ausbildung für die erste Staffel und lobte Catherine: "Ich nehme alles, was du sagst, sehr ernst."

Die Chemie zwischen den beiden Schauspielerinnen geht auch über das Set hinaus. Catherine, die Mutter von zwei erwachsenen Kindern ist, zeigt sich von der Verbindung zu ihrer jungen Kollegin beeindruckt: "Ich habe das Gefühl, dass ich ein Teil von dir bin und du ein Teil von mir – auf eine wunderschöne Art." Die beiden teilen nicht nur ihre Professionalität und ihre Leidenschaft für ihren Beruf, sondern auch einen ähnlichen Humor. Die 55-Jährige verriet in dem Interview sogar, dass ihre Tochter Carys eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Jenna und alten Fotos von ihr erkannt habe.

Getty Images Catherine Zeta-Jones bei einem Event in Hollywood

Getty Images Der "Wednesday"-Cast im Juli 2025

Getty Images Carys Zeta Douglas, Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones in Cannes im Mai 2023